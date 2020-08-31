Окружной суд не смягчил наказание лидеру банды Андрею Кузякину

Окружной суд пояснил, что для Кузякина как лидера группировки было неважно, кто был создателем группировки и когда она была создана. "Основатель группировки необязательно должен быть и ее лидером», - отмечает окружной суд. По оценке суда, приведенные в обвинении деяния Кузякина были совершены уже во времена, когда группировка была создана.

Хотя Окружной суд отменил его обвинительный приговор в создании преступной организации, он не счел целесообразным уменьшить приговор, вынесенный ранее уездным судом. Суд также оставил в силе приговоры сообвиняемых Кузякина, но сделал пояснение относительно гражданских исков и возмещения ущерба.

Что касается разумного срока разбирательства, Окружной суд согласился с Уездным судом, что государство не виновно в задержке разбирательства по этому уголовному делу, поскольку государство активно вело разбирательство, и разумный срок по делу не истек. Также, по мнению суда, время, потраченное на рассмотрение апелляции, то есть пять месяцев, не повлияло на разумный срок разбирательства таким образом, чтобы это привело к прекращению разбирательства.

Начало срока наказания — задержание Кузякина 6 октября 2015 года. Суд также конфисковал у Кузякина легковой автомобиль Volkswagen Touareg и полученные преступным путем 46 499 евро.

Суд признал виновными в принадлежности к преступному сообществу и других преступлениях Марека Казе, Георгия Абуладзе, Урмаса Вельса и Аапа Вельса, а также признал виновным в других преступлениях Маарьо Калда.

Суд назначил им наказания от условных сроков до восьми лет тюрьмы и конфисковал у них в общей сложности около 50 000 евро и автомобили Mercedes Benz, Toyota Land Cruiser и BMW 750.

Согласно обвинениям, Кузякин руководил преступным сообществом, деятельность которого была направлена на совершение различных преступлений против имущества и извлечение материальной выгоды.