Пн, 31.08.2020
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Яна Тоом
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  • Бывшего директора Ихастеской школы верховой езды подозревают в совращении детей

Бывшего директора Ихастеской школы верховой езды подозревают в совращении детей

Pärna talu hobusel ratsutandu Marko Villemsonil lasub pedofiiliakahtlus.

ФОТО: Margus Ansu

В пятницу, 28 августа, полиция арестовала бывшего директора и тренера Ихастеской школы верховой езды Марко Виллемсона по подозрению в склонении несовершеннолетнего к сексуальным связям. Согласно полученным Tartu Postimees данным, Виллемсон склонял 13-14-летних девочек из школы верховой езды.

Прокуратура ходатайствовала об аресте Марко Виллемсона на два месяца, и суд удовлетворил ходатайство, подтвердила пресс-секретарь Лыунаской окружной прокуратуры Мария Гоняк. 

В случае признания вины Виллемсона может ожидать наказание в виде лишения свободы до трех лет.

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