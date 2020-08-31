Бывшего директора Ихастеской школы верховой езды подозревают в совращении детей

В пятницу, 28 августа, полиция арестовала бывшего директора и тренера Ихастеской школы верховой езды Марко Виллемсона по подозрению в склонении несовершеннолетнего к сексуальным связям. Согласно полученным Tartu Postimees данным, Виллемсон склонял 13-14-летних девочек из школы верховой езды.