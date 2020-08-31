Нарвский музыкант и ресторатор: вспышка коронавируса - не в Нарве, несправедливо не давать нам работать

В четверг правительство продолжит обсуждать введение запрета на ночную продажу алкоголя в ресторанах, барах, увеселительных заведениях по всей Эстонии. С понедельника запрет действует в шести уездах, в том числе, решением префекта полиции, в Ида-Вирумаа. Так, например, большой фестиваль Station Narva прошел уже в рамках данного ограничения - разливать пиво в 11 часов вечера перестали, хотя для многих веселье только начиналось. Совладелец расположенного в Нарве клуба Ro-Ro Роман Бойко относится к запрету с пониманием. Другой нарвский ресторатор - Владимир Чердаков - называет запрет несправедливым.
“Нарвитяне стали более понятливые”
Роман Бойко, совладелец арт-клуба Ro-Ro, вокруг которого на прошлой неделе как раз и проходил фестиваль Station Narva заметил, что после прекращения продажи алкоголя люди начали понемногу расходиться. Пока звучала музыка, люди держались у сцены, а когда возникали перерывы, нельзя было, как обычно, отойти в бар за пивом, и многие уходили совсем. Выручка в клубе упала и в обычные дни, рассказывает Роман Бойко:
“Люди приходят вечером. Летом основной поток клиентов был с 12 часов, но это зависит от погоды и от сезона. Днем у нас много едят, берут пива в меру, но, в основном, приходят с детьми, с семьями. Вечером люди нервничают с непривычки, жалуются, что не знали, что мы перестаем продавать алкоголь. Но это достаточно предсказуемая ситуация - все привыкли, что мы работаем очень допоздна, а тут мы вдруг закрываемся в 12 часов, а с 11-ти уже не продаем алкоголь. Но думаю, что люди привыкнут”.
Роман Бойко рассказывает, что полицейские следят за социальной дистанцией, проводят беседы с людьми, и это создает нерадостную атмосферу:
“Но каких-то озлобленных людей нет. Мы-то сами понимаем, что всё это имеет смысл. Это много обсуждают, кто-то недоволен, кто-то наоборот, поддерживает. Однозначной позиции нет, но, тем не менее… тенденция к пониманию присутствует. Нарвитяне стали более понятливые”.
По словам создателя арт-клуба Ro-Ro, лето для заведения нельзя назвать плохим. Удалось пережить самое сложное время весной, а летом какое-то время был даже заметный рост местных клиентов, которые не смогли потратить деньги заграницей и тратили их в Нарве. Кроме того, Ro-Ro известен далеко за пределами Эстонии, на концерты сюда люди ездили даже из Таллинна, Москвы и Санкт-Петербурга.
“Мы заработали себе такой имидж, что у нас очень большая культурная составляющая - искусство, музыка, художники… Для людей это притягательно. Здесь создалась своя среда, а это редкость. Поэтому и эстонские туристы к нам очень часто заглядывали этим летом. Может быть, это нас и поддержало в финансовом плане”.
Вспышка - не в Ида-Вирумаа, а в Йыхви и Кохтла-Ярве
Владимир Чердаков, известный музыкант, совладелец бара Modern и заведения Club AveNue волны эстонских туристов этим летом не заметил - его заведения популярны, но, в основном, среди местных жителей:
“Modern - это пивной бар, паб, который закрывался около часа ночи. Те два часа, которые сейчас у нас отобрали, конечно, повлияли. Но сама пандемия повлияла еще раньше, всё сократилось в разы. Modern теперь открывается только в пять часов вечера, и высиживать, ожидая народ бесполезно, потому что клиента - нет. Мы после первого запрета еще не восстановились, и когда придем к “допандемийным” цифрам, непонятно. В этом году точно не получится, в следующем - навряд ли. Я не верю, потому что сейчас убивается сама культура времяпрепровождения в клубах, в ресторанах. Людей растаскивают по домам, по дачам, по подъездам, а это плохо влияет и на семейную жизнь, и на отношения с друзьями”.
По мнению Владимира Чердакова, несправедливо было вводить запрет на ночную продажу алкоголя в Ида-Вирумаа целиком.
“Говорят, Ида-Вирумаа - очаг. Почему Ида-Вирумаа? - негодует Чердаков. - В Йыхви и Кохтла-Ярве - да, я знаю. Но причем здесь Нарва? Сейчас все ждут, что будет после фестивалей, недавно прошедших в Нарве. Ведь по этой логике вирус нам везли со всей Эстонии и Европы, и фестивали нужно было отменять. Люди сотнями кучковались, и как же запрет на продажу алкоголя после 23.00 мог их уберечь от заражения? Только и слышно, что вирус привезли то и из Испании, то из Великобритании. Почему мы должны сидеть без работы, если в страну постоянно пускают новых зараженных?”
Другое заведение Владимира Чердакова - клуб AveNue - днем работает, фактически как столовая - с комплексными обедами за четыре евро. Но такой бюджетный вариант имел смысл, поскольку основной доход приносила ночная работа.
“Это только возможность обеспечить персонал работой, не растерять кадры. Но всё это - мышиная возня. Если, не дай Бог, шестого числа запрет будут продлевать - я не знаю, что делать! Кто придумал эту фразу - “подушка безопасности”? Любой мелкий предприниматель живет от недели к неделе, от месяца к месяцу, как “от зарплаты до зарплаты”. Никогда никакой “подушки безопасности” не было, любые доходы шли на модернизацию”.
После “первой волны” клуб AveNue по будням закрывается в 17 часов. По пятницам он также закрывался в пять, но снова открывался в 23.00 - именно ближе к ночи начинался основной поток клиентов.
Владимир Чердаков считает, что вместо запрета стоило бы снова ограничить количество людей в заведении. Это дало бы надежду ночным заведениям остаться на плаву. А лучше - у всех измерять температуру на въезде в город и вообще не мешать бизнесу работать.
Ночной клуб нужен только ночью
Большинство заведений в Нарве закрывается еще до 23.00, некоторые работают ночью только в пятницу и субботу. Особняком стоит Geneva, которая работала только по ночам.
Владимир Арэт, управляющий ночным клубом Geneva рассказал, что теперь клуб пришлось временно закрыть:
“У нас график работы был с десяти до четырех. Если запрещено продавать алкоголь с 11-ти, то мы, само собой, не работаем”.
Менять время работы, чтобы открываться пораньше, для ночного клуба было бы просто смешно, считает управляющий. Поэтому остается только ждать, пока власти отменят запрет на ночную продажу алкоголя.
Владимир Арэт также говорит, что после отмены весеннего запрета работы ночных клубов и до нынешнего ограничения на продажу алкоголя, количество клиентов так и не успело вернуться к прошлогодним показателям.
На банкете алкоголь не продается
Нынешний запрет не позволяет ночную продажу алкоголя, но не требует закрывать заведения в 23.00. То есть, рестораны могут продолжать работу, не продавая алкоголь. Возможно ли это, например, если в ресторане проходит концерт или другое мероприятие?
“Это бессмысленно, - считает Владимир Чердаков. - Мы даже на зарплаты не наработаем. Это же ночные смены, там другая почасовая оплата”.
Запрет формально также не мешает проведению свадеб, корпоративов и различных банкетов, если алкоголь для них организаторы закупают заблаговременно. Но для таких мероприятий остаются требования по социальной дистанции, и полицейские могут проверять выполнение этих требований - ведь опасность заражения по-прежнему сохраняется.