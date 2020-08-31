Нарвский музыкант и ресторатор: вспышка коронавируса - не в Нарве, несправедливо не давать нам работать

“Нарвитяне стали более понятливые”

Роман Бойко, совладелец арт-клуба Ro-Ro, вокруг которого на прошлой неделе как раз и проходил фестиваль Station Narva заметил, что после прекращения продажи алкоголя люди начали понемногу расходиться. Пока звучала музыка, люди держались у сцены, а когда возникали перерывы, нельзя было, как обычно, отойти в бар за пивом, и многие уходили совсем. Выручка в клубе упала и в обычные дни, рассказывает Роман Бойко:

“Люди приходят вечером. Летом основной поток клиентов был с 12 часов, но это зависит от погоды и от сезона. Днем у нас много едят, берут пива в меру, но, в основном, приходят с детьми, с семьями. Вечером люди нервничают с непривычки, жалуются, что не знали, что мы перестаем продавать алкоголь. Но это достаточно предсказуемая ситуация - все привыкли, что мы работаем очень допоздна, а тут мы вдруг закрываемся в 12 часов, а с 11-ти уже не продаем алкоголь. Но думаю, что люди привыкнут”.

Роман Бойко рассказывает, что полицейские следят за социальной дистанцией, проводят беседы с людьми, и это создает нерадостную атмосферу:

“Но каких-то озлобленных людей нет. Мы-то сами понимаем, что всё это имеет смысл. Это много обсуждают, кто-то недоволен, кто-то наоборот, поддерживает. Однозначной позиции нет, но, тем не менее… тенденция к пониманию присутствует. Нарвитяне стали более понятливые”.

По словам создателя арт-клуба Ro-Ro, лето для заведения нельзя назвать плохим. Удалось пережить самое сложное время весной, а летом какое-то время был даже заметный рост местных клиентов, которые не смогли потратить деньги заграницей и тратили их в Нарве. Кроме того, Ro-Ro известен далеко за пределами Эстонии, на концерты сюда люди ездили даже из Таллинна, Москвы и Санкт-Петербурга.

“Мы заработали себе такой имидж, что у нас очень большая культурная составляющая - искусство, музыка, художники… Для людей это притягательно. Здесь создалась своя среда, а это редкость. Поэтому и эстонские туристы к нам очень часто заглядывали этим летом. Может быть, это нас и поддержало в финансовом плане”.

Арт-клуб Ro-Ro во время фестиваля Station Narva 2020. ФОТО: Николай Андреев

Вспышка - не в Ида-Вирумаа, а в Йыхви и Кохтла-Ярве

Владимир Чердаков, известный музыкант, совладелец бара Modern и заведения Club AveNue волны эстонских туристов этим летом не заметил - его заведения популярны, но, в основном, среди местных жителей: