Фото и видео ⟩ Германские пилоты начали охранять воздушное пространство Балтии

«Участие союзников в Балтийской миссии по воздушной безопасности свидетельствует как о крепкой солидарности союзников по НАТО, так и о военном потенциале, который не следует испытывать», - сказал министр обороны Юри Луйк, добавив, что в ближайшие месяцы воздушная безопасность, безусловно, будет действовать, учитывая активность российских ВВС в регионе Балтийского моря.

Командующий Силами обороны генерал-майор Мартин Херем поблагодарил французских летчиков за профессиональное сотрудничество и поприветствовал немецких летчиков, которые останутся в Эстонии на две следующие ротации, то есть на восемь месяцев. В январе нынешнее подразделение сменит другое авиазвено Luftwaffe.

Базой 71-й тактической авиационной эскадрильи Германии, которая приступила к выполнению миссии по обеспечению воздушной безопасности в Эстонии, является авиабаза Виттмундхафен. Обеспечивать воздушную безопасность будут истребители Eurofighter Typhoon. Прибывшие в Эмари истребители дежурят круглосуточно и при необходимости выполняют поисковые полеты и проводят регулярные учебные полеты. Ранее Германия участвовала в миссии по обеспечению воздушной безопасности в Эмари шесть раз.

«С 2004 года ВВС Франции приняли участие в восьми миссиях в Балтийском регионе. Несмотря на пандемию Covid-19, четырехмесячная миссия в Эмари была очень успешной", - сказал генерал-лейтенант командующий воздушной обороной и операциями французских ВВС Винсент Кузен. - Хотя основная цель подразделений воздушной безопасности состоит в том, чтобы способствовать коллективной обороне, они также дают возможность Силам обороны работать в тесном сотрудничестве и поддерживать оперативную совместимость».

Согласно решению Североатлантического совета, военно-воздушные силы стран-членов НАТО охраняют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы с 29 марта 2004 года, когда страны Балтии стали членами НАТО. На встрече на высшем уровне в Чикаго в 2012 году Североатлантический совет продлил на неопределенный срок действие миссии по воздушной безопасности стран Балтии.