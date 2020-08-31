Немецкие СМИ о попытке COVID-диссидентов штурмовать Рейхстаг

Субботние сцены в Берлине вызвали в Германии шок: группа демонстрантов прорвалась через ограждения к зданию Рейхстага и развернула на главной лестнице черно-бело-красные флаги кайзеровской Германии. Эти флаги используют правые экстремисты и рейхсбюргеры, которые не признают существования ФРГ. Инцидент произошел после массовой акции в центре столицы ФРГ, направленной против правительственных мер по борьбе с пандемией коронавируса. На акции собрались до 40 тысяч человек. События субботы, 29 августа, широко комментирует немецкая пресса.

"Как можно требовать свободы и призывать Путина?"

"Нет, тем, кто размахивал флагами правых экстремистов, не удалось штурмом взять наш парламент. Но возникли фотографии, которые никогда не должны были появиться", - написал по поводу попытки ворваться в Рейсхтаг шеф-редактор общественно-правовой телекомпании ZDF Петер Фрай.

Газета Süddeutsche Zeitung в своем комментарии обвинила демонстрантов в Берлине в искаженном представлении о Германии и незнании реалий. "Это государство, в котором есть административные суды. И в них можно обратиться, если кому-то не нравится какое-то решение правительства. В суде можно даже выиграть", - написала газета.

И напрямую обратилась к демонстрантам: ""В Беларуси когда-нибудь бывали? И вообще неплохо бы получить отдельные разъяснения, как можно одновременно требовать свободы и призывать Путина". Часть демонстрантов в минувшую субботу вышла к посольству РФ в Берлине и скандировала "Путин! Путин!".

"Символ угрозы справа"

Люди с флагами кайзеровской Германии пытаются взять штурмом Рейхстаг - это почти символ угрозы Германии с правого фланга политического спектра, так прокомментировала случившееся газета Frankfurter Rundschau. Вместе с тем ее обозреватель заметил, что не все участники демонстраций против ограничений в борьбе с COVID-19 - ультраправые, и среди них есть те, кто не поддерживают правый экстремизм, но требуют критической проверки принимаемых мер в связи с ограничениями свободы.

"Стало невероятно тяжело разумным образом ставить вопрос об индивидуальной свободе в условиях пандемии. Соответствует ли демократическим принципам введение карантинных мер посредством телефонной конференции? Возможно ли, что те, кто требовали более активного наблюдения за гражданами еще до пандемии, теперь используют меры по борьбе с вирусом в своих целях? Не хватает общественного движения, которое протестовало бы против определенных мер, но имело бы при этом позитивное представление о правовом государстве", - заключила Frankfurter Rundschau.

Не обращать внимание на спектакль в Берлине?

Другая газета из Франкфурта, консервативная Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), напомнила, что события происходили в важнейших для истории Германии местах: "Рейхстаг, Колонна победы и Бранденбургские ворота символизируют как бездну падения, так и великие моменты немецкой истории". Однако избежать того, чтобы этими исторически значимыми местами злоупотребляли незначительные группы населения, не удастся и в будущем, уверено издание.

Но сцены минувших выходных показали, что и на пятый месяц после начала пандемии широкого и громкого протестного движения против действий федерального центра и земель и близко не видно. "Может быть, стоит, пожав плечами, принять к сведению спектакль в Берлине и уделить свое внимание настоящим проблемам, которые на долгое время принес с собой вирус", - считает FAZ.

С критикой в адрес тех, кто придает слишком большое значение выступлению демонстрантов, выступила газета Der Tagesspiegel. "Момент хаоса в конце демонстрации против ограничений в связи с коронавирусом раздувается до чуть ли не заката демократии. Что за глупость", - написала газета. Что на самом деле произошло, задается вопросом издание.