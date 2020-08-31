Пн, 31.08.2020
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Яна Тоом

Нарвская больница вводит запрет на посещение пациентов

Нарвская больница

ФОТО: Nikolai Andrejev

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Ида-Вирумаа, Нарвская больница вводит ограничения для защиты пациентов и сотрудников больницы, сообщило медучреждение.

С 1 сентября во всех отделениях больницы действует общий запрет на посещение. Для получения разрешения в порядке исключения, необходимо обратиться к лечащему врачу пациента.

Пациенты и их сопровождающие лица, входящие в здания больницы (Хайгла, 1 и 5, Вестервалли, 15), должны обработать руки антисептиком и носить маску на протяжении всего пребывания в помещениях учреждения.

Маску можно получить:

  • У сотрудников гардероба, в инфо-пункте или в регистратуре, при обращении в отделения, расположенные по адресу Хайгла, 1;
  • По адресу Хайгла, 5 – на сестринском посту или в кабинете приема;
  • В регистратуре поликлиники по адресу Вестервалли, 15;
  • Также, маску Вам может выдать медицинский работник, к которому вы обратились за помощью, непосредственно в кабинете.

Передача посылок для пациентов во все отделения стационара передаются работнику инфо-пункта по адресу Хайгла, 1.

При входе в кабинет врача или сестры, а также другие кабинеты следует уведомить сотрудника: 

• если ли у вас температура выше 37,8°C;

• если у вас один из следующих симптомов: кашель, одышка, боли в горле;

• если у вас был контакт в последние 14 дней с COVID-19 больным;

• если вы приехали из стран зоны риска (где более 16 случаев заболевания COVID на 100 000 жителей).

Но самый надежный вариант при наличии повышенной температуры – остаться дома и связаться с семейным врачом по телефону.

Нарвская больница обращает внимание, что на плановое лечение и на плановые процедуры, берут пациентов без симптомов острых респираторных заболеваний, но это требование не распространяется на экстренных пациентов и проведение неотложных процедур и операций.

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