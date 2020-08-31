Нарвская больница вводит запрет на посещение пациентов

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Ида-Вирумаа, Нарвская больница вводит ограничения для защиты пациентов и сотрудников больницы, сообщило медучреждение.
С 1 сентября во всех отделениях больницы действует общий запрет на посещение. Для получения разрешения в порядке исключения, необходимо обратиться к лечащему врачу пациента.
Пациенты и их сопровождающие лица, входящие в здания больницы (Хайгла, 1 и 5, Вестервалли, 15), должны обработать руки антисептиком и носить маску на протяжении всего пребывания в помещениях учреждения.
Маску можно получить:
- У сотрудников гардероба, в инфо-пункте или в регистратуре, при обращении в отделения, расположенные по адресу Хайгла, 1;
- По адресу Хайгла, 5 – на сестринском посту или в кабинете приема;
- В регистратуре поликлиники по адресу Вестервалли, 15;
- Также, маску Вам может выдать медицинский работник, к которому вы обратились за помощью, непосредственно в кабинете.
Передача посылок для пациентов во все отделения стационара передаются работнику инфо-пункта по адресу Хайгла, 1.
При входе в кабинет врача или сестры, а также другие кабинеты следует уведомить сотрудника:
• если ли у вас температура выше 37,8°C;
• если у вас один из следующих симптомов: кашель, одышка, боли в горле;
• если у вас был контакт в последние 14 дней с COVID-19 больным;
• если вы приехали из стран зоны риска (где более 16 случаев заболевания COVID на 100 000 жителей).
Но самый надежный вариант при наличии повышенной температуры – остаться дома и связаться с семейным врачом по телефону.
Нарвская больница обращает внимание, что на плановое лечение и на плановые процедуры, берут пациентов без симптомов острых респираторных заболеваний, но это требование не распространяется на экстренных пациентов и проведение неотложных процедур и операций.