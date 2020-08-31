В ВОЗ назвали условия безопасного "открытия" стран

"ВОЗ полностью поддерживает усилия по активизации экономики и жизни общества (ряда стран). Мы хотим видеть, что дети возвращаются в школы, а люди - на рабочие места. Но мы хотим, чтобы это было сделано безопасно", - сказал Гебрейесус на брифинге ВОЗ.

"Мы считаем, что для того, чтобы взять под контроль (коронавирус - прим.ред.), все страны, сообщества и отдельные лица должны сосредоточиться на четырех основных положениях", - отметил глава организации.

В частности, по словам Гебрейесуса, необходимо предотвратить расширение масштабов публичных мероприятий. Кроме того, глава ВОЗ подчеркнул, что сократить число летальных исходов от коронавируса можно путем введения мер по защите группы риска - пожилых людей, граждан с проблемами со здоровьем и работников на "передовой".

Также он подчеркнул необходимость соблюдения основных правил, таких как социальное дистанцирование, соблюдение гигиены и ношение масок. Также власти должны разработать план по тестированию, обнаружению, изоляции и лечению заболевших, а также по отслеживанию контактов и последующему карантину.

По словам Гебрейесуса, общенациональных изоляций можно избежать в случае своевременного принятия соответствующих мер.