Студия Postimees: готовы ли школы к черному сценарию?
Начало нового учебного года проходит в тревожных ожиданиях. Смогут ли школы работать в прежнем режиме?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире директор Таллиннской гимназии Паэ Изабелла Рийтсаар. Смотрите прямой эфир в 14.30!
- Какие срочные меры предпринимаются в школых? Что конкретно изменится?
- Действительно ли будут отменены школьные звонки?
- Все ли ученики будут учиться полную неделю?
- Возврат к дистанционному обучению неминуем?
- Прошли ли необходимые проверки вернувшиеся из отпусков учителя?
- Есть ли план Б на случай нехватки педагогов?
- Как решено организовать питание школьников?
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