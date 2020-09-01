Вт, 1.09.2020
Ситуация, когда мы работали дистанционно, сделала из совершенно обычных детей детей с особыми образовательными потребностями. Андрей Канте
Андрей Канте

Студия Postimees: готовы ли школы к черному сценарию?
14:30

Начало нового учебного года проходит в тревожных ожиданиях. Смогут ли школы работать в прежнем режиме?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире директор Таллиннской гимназии Паэ Изабелла Рийтсаар. Смотрите прямой эфир в 14.30!

  • Какие срочные меры предпринимаются в школых? Что конкретно изменится?
  • Действительно ли будут отменены школьные звонки?
  • Все ли ученики будут учиться полную неделю?
  • Возврат к дистанционному обучению неминуем?
  • Прошли ли необходимые проверки вернувшиеся из отпусков учителя? 
  • Есть ли план Б на случай нехватки педагогов?
  • Как решено организовать питание школьников? 

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