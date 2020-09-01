Студия Postimees: ряд школ Таллинна переходит на четырехдневку
- Младшие классы и гимназисты останутся на пятидневке
- При необходимости на усеченный график перейдут все классы
- С завтрашнего дня отменяются звонки на перемену
- Рекомендуем оставаться в изоляции даже с двумя негативными тестами
Начало нового учебного года проходит в тревожных ожиданиях. Смогут ли школы работать в прежнем режиме?
На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире директор Таллиннской гимназии Паэ Изабелла Рийтсаар.
Фрагмент беседы:
– Какие сценарии развития событий разработаны к сегодняшнему дню в школах?
– У всех свежо в памяти дистанционное обучение с его сложностями и проблемами, и очень хотелось бы этого избежать. Сегодня мы начинаем работу по зеленому сценарию: все дети пока в школе. Но даже при таком раскладе существуют определенные ограничения.
Дети начальной школы с 1 по 3 классы будут находиться в школе постоянно, ученики с 5-го по 9-й класс будут отсутствовать в школе один день в неделю, когда им предписано дистанционное обучение.
– То есть 5-9-е классы переходят на четырехдневное обучение?
– Ученики основной школы Паэской гимназии действительно переходят на четырехдневное обучение (в большинстве школ 5-9-е классы не будут находиться в здании полную неделю, в ряде школ будет также практиковаться система «три недели в школе – неделю дома» – прим.ред.).
Что касается гимназистов, то на данный момент они учатся по полной программе. Если возникнет необходимость, мы их переведем на усеченный график.
– Действительно ли в школах отменяются звонки?
– Да, сегодня об этом нововведении было объявлено всем детям.
С завтрашнего дня в нашей школе отменяются звонки. Это пришлось сделать для того, чтобы развести потоки детей и сместить график питания с целью рассредоточить детей по школе.
Классы будут ориентироваться по часам и указаниям учителей. Надеюсь, это поможет повысить чувство ответственности у детей. Сегодня, 1 сентября, школьный звонок еще прозвучал, чему мы были очень рады.
– В скольких еще школах будут экспериментировать со звонками и четрехдневкой?
– По моим данным, практически во всех школах будут применяться аналогичные меры.
– Удастся ли в этом году полностью восстановить обучение в прежнем формате?
– Время покажет. Мы все будем прикладывать к этому усилия. Я очень надеюсь на сознательность родителей и персонала. Больными никто не должен приходить в школу! При первых проявлениях любых простудных заболеваний лучше оставаться дома.
– Все ли учителя, вернувшиеся из отпусков, отсидели карантин?
– Все учителя были предупреждены о необходимости оставаться в самоизоляции (те, кто не выдержал временного режима в две недели, должны были считаться с тем, что их не допустят к работе и не оплатят дни простоя – прим.ред.).
Надеюсь, что учителя – народ ответственный, они не станут подвергать опасности окружающих. Как можно обучать каким-то правилам других, если ты их сам не соблюдаешь? Мы рекомендуем оставаться в изоляции даже тем учителям и детям, у которых имеется на руках два негативных теста.
– Обсуждался ли вариант обязательного тестирования сотрудников школ?
– Мы обсудили вопрос обязательной вакцинации против гриппа. Большинство учителей согласились поучаствовать в этой акции, которая для всех сотрудников школ будет бесплатной.
Вариант обязательного тестирования педагогов на предмет коронавируса не обсуждался, поскольку пока не возникло такой необходимости. Если ситуация изменится, вопрос выйдет на повестку дня.
– Как вы поступите с пожилыми педагогами. Будут ли им предъявляться требования по поводу масок?
– У всех возрастных педагогов есть возможность работать удаленно. Ни один учитель сейчас не спешит себя причислять к группе риска. Им всем рекомендованы к использованию защитные средства, хотя проводить уроки в масках тяжело и некомфортно.
Школы обеспечены за счет города Таллинна и масками, и защитными экранами, и мы готовы предоставить их учителям.
– По некоторым оценкам, борьба с коронавирусом продлится еще по меньшей мере девять месяцев. Школы полностью к этому готовы? Что предусматривает черный сценарий?
– Разумеется, мы должны быть к этому готовы. При необходимости сначала внедрим желтый сценарий: рассредоточим детей, увеличим количество дней дистанционного обучения и т.д. Мы постараемся, чтобы в школе как можно дольше оставались младшие классы и дети с особыми образовательными потребностями, которым тяжело справляться с самостоятельным обучением.
При красном (черном) сценарии меры будут еще более жесткими. Главный принцип: как можно меньше детей в школе и как можно меньше контактов.
Даже при черном сценарии речь не идет о полном закрытии школ. Сейчас предпринимаются все усилия для того, чтобы весенний вариант развития событий больше не повторился.
– Как долго ваша школа рассчитывает работать в режиме четырехдневки?
– Пока план составлен на первую четверть. Если ситуация улучшится, ученики вернутся в школу на все пять дней.
Подробности в повторе!
- Какие срочные меры предпринимаются в школых? Что конкретно изменится?
- Действительно ли будут отменены школьные звонки?
- Все ли ученики будут учиться полную неделю?
- Возврат к дистанционному обучению неминуем?
- Прошли ли необходимые проверки вернувшиеся из отпусков учителя?
- Есть ли план Б на случай нехватки педагогов?
- Как решено организовать питание школьников?
Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja
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