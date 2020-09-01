Студия Postimees: ряд школ Таллинна переходит на четырехдневку

На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире директор Таллиннской гимназии Паэ Изабелла Рийтсаар.

Фрагмент беседы:

– Какие сценарии развития событий разработаны к сегодняшнему дню в школах?

– У всех свежо в памяти дистанционное обучение с его сложностями и проблемами, и очень хотелось бы этого избежать. Сегодня мы начинаем работу по зеленому сценарию: все дети пока в школе. Но даже при таком раскладе существуют определенные ограничения.

Дети начальной школы с 1 по 3 классы будут находиться в школе постоянно, ученики с 5-го по 9-й класс будут отсутствовать в школе один день в неделю, когда им предписано дистанционное обучение.

– То есть 5-9-е классы переходят на четырехдневное обучение?

– Ученики основной школы Паэской гимназии действительно переходят на четырехдневное обучение (в большинстве школ 5-9-е классы не будут находиться в здании полную неделю, в ряде школ будет также практиковаться система «три недели в школе – неделю дома» – прим.ред.).

Что касается гимназистов, то на данный момент они учатся по полной программе. Если возникнет необходимость, мы их переведем на усеченный график.

– Действительно ли в школах отменяются звонки?

– Да, сегодня об этом нововведении было объявлено всем детям.

С завтрашнего дня в нашей школе отменяются звонки. Это пришлось сделать для того, чтобы развести потоки детей и сместить график питания с целью рассредоточить детей по школе.

Классы будут ориентироваться по часам и указаниям учителей. Надеюсь, это поможет повысить чувство ответственности у детей. Сегодня, 1 сентября, школьный звонок еще прозвучал, чему мы были очень рады.

– В скольких еще школах будут экспериментировать со звонками и четрехдневкой?

– По моим данным, практически во всех школах будут применяться аналогичные меры.

– Удастся ли в этом году полностью восстановить обучение в прежнем формате?

– Время покажет. Мы все будем прикладывать к этому усилия. Я очень надеюсь на сознательность родителей и персонала. Больными никто не должен приходить в школу! При первых проявлениях любых простудных заболеваний лучше оставаться дома.

– Все ли учителя, вернувшиеся из отпусков, отсидели карантин?

– Все учителя были предупреждены о необходимости оставаться в самоизоляции (те, кто не выдержал временного режима в две недели, должны были считаться с тем, что их не допустят к работе и не оплатят дни простоя – прим.ред.).

Надеюсь, что учителя – народ ответственный, они не станут подвергать опасности окружающих. Как можно обучать каким-то правилам других, если ты их сам не соблюдаешь? Мы рекомендуем оставаться в изоляции даже тем учителям и детям, у которых имеется на руках два негативных теста.

– Обсуждался ли вариант обязательного тестирования сотрудников школ?