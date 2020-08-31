В Минске задержана член президиума совета оппозиции: причина ареста неизвестна

Власову задержали в понедельник днем. Причина ареста неизвестна. У нее дома прошел обыск.

"Задержание осуществлял Департамент финансовых расследований КГК (Комитет госконтроля - прим.ред.), - сообщил Латушко.

В пресс-службе Комитета госконтроля Белоруссии факт и причины задержания Власовой не комментируют.

Латушко напомнил, что 1 сентября намечается расширенное заседание координационного совета.

Ранее в понедельник Власову вызывали в милицию за участие в несанкционированном митинге.

25 августа еще двух членов президиума арестовали на десять суток за организацию несогласованной акции. Это член стачкома Минского транспортного завода Сергей Дылевский и доверенное лицо экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова.

По факту создания совета возбуждено уголовное дело. Всех членов президиума, в том числе Власову, уже вызывали на допросы в Следственный комитет. Они дали подписку о неразглашении.

Кроме Власовой, Латушко, Дылевского и Ковальковой, в президиум совета входят писатель Светлана Алексиевич, юрист Максим Знак, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова. В самом совете несколько десятков человек. Совет был создан для организации передачи власти в Белоруссии.

"Нужно создать общественное движение для переговоров с властью"

В Координационном совете белорусской оппозиции предложили создать общественное движение для ведения диалога с властью.

"Нужно начинать думать о создании общественного движения, соответствующим образом оформленного, зарегистрированного, в которое могут войти представители различных слоев общества, чтобы показать власти, что есть субъект переговоров" - сказал член президиума Координационного совета Павел Латушко.

По его словам, "это будет юридически оформленная сила". "Конечно, власть сделает все, чтобы эта организация не была зарегистрирована. Но это будет опять отказ от диалога", - добавил Латушко.

Сторонники экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской создали Координационный совет с целью транзита президентской власти в стране путем проведения новых выборов. В президиум совета вошли нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, международный медиатор Лилия Власова, представитель стачкома МТЗ Сергей Дылевский, юрист Максим Знак, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова, экс-директор Купаловского театра и экс-дипломат Павел Латушко.