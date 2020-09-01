Майлис Репс: давайте вместе порадуемся тому, что учебный год начинается почти как обычно

Rus.Postimees публикует приветствие министра образования и науки.

Дорогие учителя, ученики и родители!

Любой, даже самый длинный путь начинается с первого шага. От всего сердца поздравляю тех, кто сегодня делает первый шаг в школьную жизнь! Желаю настойчивости и терпения тем, кто шагает по образовательному пути уже второй, седьмой, двенадцатый или даже двадцать седьмой год!

Всем известно, что от хорошего старта может зависеть многое - и это применимо не только ко спорту, но и к другим сферам жизни. Чем радостнее и увереннее начало, тем больше вероятность достичь желаемых, ожидаемых результатов.

Несмотря на то, что старт имеет большое значение, образовательный путь напоминает скорее марафон. На такой дистанции важно уметь видеть полную картину, распределять силы и вовремя отдыхать. Мы ведь умнее легендарного греческого гонца, который после битвы при Марафоне понес радостную весть за 42 километра в Афины и потратил на это все оставшиеся силы.

Дела можно и нужно делать продуманно. Тогда есть основания надеяться, что путь будет радостным и приятным. В начале нового учебного года я желаю, чтобы каждая школа Эстонии была на этом пути для учеников местом, где поддержат, где есть друзья, и где можно чувствовать себя как дома.

Только те, кто связаны со школой, могут два раза в год желать друг другу хорошего нового года. Сегодня и мы поздравляем с новым годом. Давайте вместе порадуемся тому, что учебный год начинается почти как обычно. Конечно, опасность никуда не делась, и в условиях распространения коронавируса профилактические меры по-прежнему чрезвычайно важны. То, насколько особенными после такой необычной весны станут осень и зима, очень во многом зависит от нас самих.