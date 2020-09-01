Итоги сезона береговой охраны: чаще всего в помощи спасателей на воде нуждались дети

В завершившемся пляжном сезоне у работников береговой охраны G4S было много работы, поскольку хорошая погода каждый летний месяц радовала отдыхающих. Сотрудники G4S обеспечивали безопасность на 21 пляже по всей Эстонии. В общей сложности были спасены восемь человек, большинство из которых – дети. За лето на пляжах погибли двое пожилых мужчин, которым, вероятно, стало плохо в воде. Реанимировать их, к сожалению, не удалось.
В связи с введенным весной чрезвычайным положением в этом году лето началось на пляжах не совсем так, как обычно. Для защиты здоровья команды спасателей на крупных пляжах перед штабами береговой охраны были установления ограждения. При инструктировании посетителей пляжа и помощи им соблюдались определенные правила, чтобы предотвратить возможное заражение. Эти правила быстро стали четкой рутиной, и вся команда была здорова и сосредоточилась на главном: обеспечении безопасности купальщиков и общественного порядка на пляже.
Спасатели на воде G4S спасли восемь купальщиков, большинство инцидентов произошли в южной Эстонии. Глава береговой охраны южного региона G4S Арго Рааг рассказал о паре случаев, когда в опасную ситуацию на воде попадали иностранцы. «Они не знают особенностей местных водоемов, например, того, что в реке ощущается течение, а в озере можно внезапно оказаться на глубине. К тому же они не умели плавать», – сказал он. Один из таких случаев произошел на Эмайыги, другой – на озере Вереви.
Второго июля на пляже Вереви двое подростков, которые не умели плавать, заигрались и оказались в глубокой части водоема. Состояние здоровья одного из них было хорошим, он не нуждался в первой помощи. Спасать второго подростка помчались и сотрудник береговой охраны, и посетители пляжа. Шестнадцатилетний Отто нашел и поднял на поверхность воды потерявшего сознание юношу; скорая помощь доставила пострадавшего в больницу в критическом состоянии.
В нескольких случаях береговая охрана G4S спасла детей, которых ветром унесло далеко от берега на надувном плавсредстве. Так, 10 июня на Пярнуском пляже двух девочек шести-семи лет унесло в глубокую часть моря на надувной резиновой лодке. Второй подобный случай имел место 21 июня на озере Пюхаярве: заплывший за буйки семилетний мальчик выскользнул из надувного круга. Спасатель на воде посадил его в свою лодку и доставил на берег.
Многие инциденты, связанные с детьми, можно было бы предотвратить, если бы родители следили за ними. Двадцать седьмого июня береговая охрана G4S помогла пятилетнему мальчику, который плохо держался на воде. Как выяснилось, его мама ушла в магазин и попросила знакомую присмотреть за ребенком.
В южной Эстонии молодежь подвергала себя опасности, прыгая в воду. Четвертого июля пострадала девочка, прыгнувшая в воду на озере Тамула; береговая охрана быстро оказала ей помощь. А 17 августа на Эмайыги юноша ударился головой о дно при прыжке в воду – прежде он прыгал в воду только на озере, где глубина достаточная. Оба случая закончились благополучно, позже пострадавшие приходили поблагодарить береговую охрану за помощь. Арго Рааг призывает прыгать в воду головой вниз только в хорошо знакомых местах, где достаточно глубоко.
В конце лета произошли два трагических случая. Так, 11 августа помощь «скорой» потребовалась пожилому посетителю Пярнуского пляжа. Его друзья и другие отдыхающие вытащили его из воды за пределами территории, охраняемой G4S. Реанимировать мужчину пытались и отдыхающие, и спасатели на воде, и медики скорой помощи, однако их усилия, к сожалению, не увенчались успехом.
Двадцать первого августа на пляже Пикакари посетители сообщили, что их друг не вернулся на берег. Спасатели на воде отправились на катере в то место, где пропавшего видели в последний раз. Мужчину вытащили из воды и начали реанимировать. Прибывшая на место скорая помощь, к сожалению, не смогла вернуть его к жизни. В обоих случаях пожилым мужчинам, по всей вероятности, стало плохо в воде.
В самые жаркие дни на пляже Пирита в Таллинне и на Пярнуском пляже насчитывалось 10 000–15 000 отдыхающих. В общей сложности береговая охрана G4S урегулировала около 9500 случаев нарушения общественного порядка, что почти на 3000 больше, чем прошлым летом. Это объясняется тем, что теплых периодов было несколько. Кроме того, число охраняемых G4S пляжей увеличилось на два.
Чаще всего береговая охрана призывала к порядку тех, кто пришел на пляж со стеклотарой (2701) и домашними животными (2390). Первую помощь спасатели на воде G4S оказали в 513 случаях. Благодаря непрерывной работе и успешному сотрудничеству с местными самоуправлениями посетители пляжей получают меньше порезов, вызванных осколками стекла, чем прежде. Например, в Пирита пляж еженедельно убирается трактором.
Этим летом с начала июня до середины или конца августа сто спасателей на воде G4S обеспечивали безопасность отдыхающих на 21 пляже в Таллинне, Тарту, Выру, Отепя, Элва, Пылва, Тюри, Вильянди, Тырва, Пайде, Хаапсалу и Пярну.