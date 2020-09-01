Министерство юстиции не уведомило людей о нарушении их прав

Более тысячи получателей правовой помощи, данные которых оказались в публичном доступе на сайте Министерства юстиции, не знают о том, что их права были нарушены, но, по оценке представителей ведомства, для уведомления о нарушении было достаточно статьи на портале ERR, сообщает Rus.ERR.
В конце июля редактор ERR обнаружил, что в регистре документов Министерства юстиции выложены данные людей, получивших бесплатную юридическую помощь, поэтому любой желающий, например, кроме имени человека, мог узнать, по какому вопросу он обращался к юристу тот или иной человек (рядом с именами значились ключевые слова "развод", "алименты", "доказательство наследственности" или "банкротство частного лица").
Документ, который оставался в публичном доступе около месяца, был отправлен в министерство фирмой Hugo OÜ, и поскольку некоторые люди обращались к юристу неоднократно, сложно оценить, данные скольких людей попали в документ, но, по предварительной оценке, их было не менее тысячи.
Как сообщил руководитель службы фрилансеров Министерства юстиции Гуннара Вайкмаа, в открытом регистре документы были просмотрены примерно 70 раз, а скачаны – 40 раз, а также он признал, что данные не были скрыты вовремя, так как чиновник попросту не поставил в нужном месте галочку.
По его словам, сотрудники министерства людей отдельно не уведомили о произошедшем, поскольку это привело бы к дополнительной обработке данных: "Согласно общим правилам защиты данных освещение темы в медиа посчитали средством оповещения этих субъектов данных на равных основаниях".