Rally Estonia: Департамент здоровья ввел ограничения на передвижение

Рядом с каждым спецучастком трассы будет обозначен периметр, где будут действовать ограничения не передвижение. Попасть в периметр смогут только местные жители, их гости (необходимо предварительно зарегистрировать имена людей), оперативные службы, обслуживающий транспорт, 16 000 зрителей, имеющих раллийные паспорта, а также связанный с организацией соревнований персонал. Периметр будет постоянно находиться под наблюдением полиции — как на земле, так и с воздуха. Полицейские будут патрулировать территорию, чтобы не допустить проникновения в запретный периметр нарушителей.

Обладатели раллийных паспортов и пропусков будут допускаться на парковки и зоны для зрителей, где действуют ограничения, за 2,5 часа до старта первого автомобиля. На входе в зону будут проверять как раллийный паспорт, так и удостоверяющий личность документ.

По словам директора Rally Estonia Урмо Аава, безопасность на проводимых в Эстонии впервые гонок WRC зависит от всеобщих усилий. "Если мы не хотим, чтобы Rally Estonia превратилось в очередной очаг коронавируса, то мы должны с пониманием относиться к введенным ограничениям", - сказал Аава.