Теперь вы можете узнать больше о себе и о других: новые возможности регистра народонаселения

Благодаря нововведениям собственник жилого помещения может узнать, кто прописан на его жилплощади, и в случае необходимости отменить регистрацию. Вдобавок в дальнейшем можно будет заказывать по интернету свидетельства о семейных событиях, делать запросы о родственных связях и приемлемости имени. Впервые появляется возможность запрашивать информацию о смерти, получать обзор использования своих данных в регистре народонаселения и ограничивать к ним доступ.

«Для того, чтобы государство было ближе к своим жителям, мы должны оказывать государственные услуги по интернету. Во время вызванного коронавирусом кризиса мы видели, какую полемику вызвала тема простой прописки», - сказала Рийна Солман, добавив, что теперь владелец помещения может без помех проверить, кто там прописан, и в случае надобности аннулировать регистрацию. «Такая услуга позволит собственнику лучше распоряжаться своей недвижимостью, проверяя и упорядочивая соответствующие данные», - уточнила министр.

Руководитель Центра инфотехнологий и развития Министерства внутренних дел (SMIT) Яан Каськ отметил, что с учетом произошедших в мире изменений особенно важно оказывать жителям Эстонии услуги, которые позволили бы им соблюдать жизненно важные формальности, не выходя из дома. «Отныне для совершения целого ряда процедур человеку больше не нужно идти в органы самоуправления, так как все можно с удобством и без риска подхватить вирус оформить в электронном регистре народонаселения, что в сложившейся ситуации крайне важно. Благодаря нововведениям значительно повышается доступность услуг, мы сэкономим массу времени жителей и чиновников, тем самым сблизив государство и человека», - сказал Яан Каськ.

В электронном регистре появились следующие обновленные услуги: - жильцы в моем помещении и отмена адреса; - заказ справки о семейном событии (рождении, браке, разводе и смене имени); - запрос о приемлемости имени для регистрации рождения; - запрос о родственных связях (данные о несовершеннолетних детях, супруге и родителях). К ним добавились совершенно новые услуги, с помощью которых вы можете: - запрашивать информацию о смерти, которая позволит увидеть, умерло ли интересующее вас лицо; - отслеживать использование данных, это покажет вам, кто использовал ваши данные в регистре народонаселения; - ограничить доступ к данным в регистре; - получить данные избирателя, которые покажут, внесены ли вы в списки голосующих и где можно проголосовать.

В электронном регистре народонаселения можно также подавать заявления о рождении ребенка и регистрации места жительства, проверять факт кончины человека, изменять адрес своей электронной почты, номер телефона и другие (дополнительные) адреса своего проживания.