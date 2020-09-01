Посольство РФ в Вашингтоне назвало провокационными и опасными учения ВС США в Эстонии

Посольство России в Вашингтоне назвало учения ВС США в Эстонии в непосредственной близости от российских границ провокационными и опасными.
В диппредставительстве отметили недопустимость такого рода мероприятия с применением реактивных систем залпового огня в непосредственной близости от российских границ — 110 км — и в условиях обострения политической обстановки в регионе.
«РФ неоднократно предлагала США и их союзникам ограничить учебно-тренировочную деятельность и отвести зоны учений от «линии соприкосновения» Россия–НАТО. Считаем действия ВС США в Эстонии провокационными и крайне опасными для региональной стабильности», — говорится в заявлении.
«Зачем это демонстративное бряцание оружием? Какой сигнал хотят натовцы послать нам? Кто же в действительности нагнетает напряженность в Европе? <...> Риторический вопрос: как бы реагировали американцы в случае проведения подобных стрельб нашими военными у границ США?» — добавили в посольстве.
We drew attention to messages, including in The Washington Times with anti-Russian assertions, and media support to the...Опубликовано Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США Понедельник, 31 августа 2020 г.
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