Премьер-министр Юри Ратас попал в больницу, он прооперирован

Как сообщили врачи Северо-Эстонской региональной больницы, состояние здоровья премьер-министра улучшается, и в ближайшее время его выпишут на домашнее лечение. Операция была необходима из-за очага воспаления в кишечнике. «Я хочу поблагодарить врачей Северо-Эстонской региональной больницы за быстрые действия и профессиональную работу», - сказал премьер-министр Юри Ратас.