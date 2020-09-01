Премьер-министр Юри Ратас попал в больницу, он прооперирован

Премьер-министр Юри Ратас находится на лечении в Северо-Эстонской региональной больнице после сделанной вчера операции.
Как сообщили врачи Северо-Эстонской региональной больницы, состояние здоровья премьер-министра улучшается, и в ближайшее время его выпишут на домашнее лечение. Операция была необходима из-за очага воспаления в кишечнике. «Я хочу поблагодарить врачей Северо-Эстонской региональной больницы за быстрые действия и профессиональную работу», - сказал премьер-министр Юри Ратас.
В соответствии с порядком замещения членов правительства, обязанности премьер-министра вплоть до его возвращения на работу исполняет министр финансов Мартин Хельме.
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