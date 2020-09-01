Коронавирус диагностирован у 20 жителей Эстонии

11 новых случаев заболевания зафиксировано в Харьюмаа, четыре — в Ида-Вирумаа, два — на Сааремаа, один — в Ида-Вирумаа, один — в Йыгевамаа, еще в одном случае информации об уезде в Регистре народонаселения нет. В больнице находится девять пациентов.

Количество первичных тестов превысило 150 000.

Новость дополняется...

С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.koroonakaart.ee/ru.

Загрузите мобильное приложение HOIA на свой телефон через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы окажетесь в тесном контакте с носителем коронавируса. Также вы можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются кодами анонимно, потому и страна, и производитель приложения, и производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте.

В Мустамяэ отрывается точка тестирования на коронавирус, в Ида-Вирумаа тестирование переводится из Йыхви в Кохтла-Ярве

Сегодня на парковке Мустамяэского центра здоровья отрывается пункт тестирования на коронавирус, где будут брать пробы медсестры Medicum.

В новый пункт на сдачу пробы можно прийти только на основании направления семейного врача, пробы можно сдать, придя пешком или приехав на автомобиле.

С этой недели на основании направления больше нельзя будет сдавать пробы в SYNLAB на улице Веэренни. Все, у кого там уже забронировано время, будут приняты.

В Мустамяэ для сдачи пробы на коронавирус по направлению следует связаться со своим семейным врачом, в нерабочее время семейного врача следует позвонить по инфотелефону семейных врачей 1220.

Семейный врач выдает электронное направление, которое поступает в общественный центр тестирования. Из этого центра человеку звонит оператор и предлагает удобное ему время для сдачи пробы. На сдачу пробы можно прийти пешком или приехать на автомобиле, важно иметь при себе документ удостоверения личности. Сдать пробу без предварительной регистрации нельзя.

Пробы, взятые из носоглотки в Мустамяэском центре, SYNLAB отправляет в свою таллиннскую лабораторию, где их анализируют методом PCR, и ответы поступают в среднем в течение 24 часов.

После сдачи пробы человек может посмотреть результаты на портале digilugu.ee. Результаты получает также семейный врач, и лабораторию передает их также в Департамент здоровья.

В Ида-Вирумаа вместо представительства SYNLAB в Йыхви в дальнейшем пробы можно сдавать в Кохтла-Ярве, в палатке Ида-Вируской центральной больницы по адресу ул. Ильмаяама, 14. Все, у которых предварительно было забронировано время для сдачи пробы в представительстве SYNLAB в Йыхви, могут сдать пробу там.

Как остановить распространение коронавируса?

Самый эффективный метод избежать заражения — соблюдать дистанцию.

В многолюдных местах и особенно в закрытых помещениях, где невозможно соблюдать дистанцию с другими людьми, рекомендуется носить маску.

По возможности следует избегать замкнутых людных пространств.

Необходимо соблюдать гигиену рук – другими словами, руки нужно часто мыть.

Для мытья рук следует использовать теплую воду и мыло, а в общественных местах — дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе.

Если вы чихаете или кашляете, прикрывайте рот и нос одноразовой салфеткой. Использованную салфетку следует немедленно выбросить, а затем очистить руки. Если салфетки нет, используйте свой рукав (часть предплечья), а не голую руку.

Если вы заболели, то должны оставаться дома даже при наличии легких симптомов.

При проявлении любых симптомов заболевания следует подозревать коронавирус и обратиться к своему семейному врачу.