Вт, 1.09.2020
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Ремонт на железной дороге: Elron сообщил о временном расписании движения

Поезд Elron.

ФОТО: Mihkel Maripuu

В связи с ремонтными работами на железной дороге 7 и 8 сентября на маршруте Тарту-Валга будет действовать временное расписание движения. На участке Палупера-Валга будут частично использоваться подменные автобусы.

7 сентября железнодорожный участок Палупера-Пука будет временно закрыт для движения поездов с 8:00 до 20:00 следующего дня, вследствие чего между Палупера и Валга будет необходимо воспользоваться автобусом. 7 сентября первые утренние поезда, отправляющиеся из Валга, проследуют в обычном режиме; на других рейсах будет необходимо воспользоваться подменным автобусом для поездки между Валга и Палупера. 8 сентября автобусы заменят все рейсы, за исключением последнего вечернего рейса Тарту-Валга, который на всем протяжении будет обслужиться поездом.

Остановки подменных автобусов будут отмечены табличками в цветах Elron; информация об их местонахождении и об изменениях в расписании движения опубликована на домашней странице Elron, а также на информационных стендах посадочных платформ. Информацию о расписании движении поездов можно узнать по бесплатному круглосуточному справочному телефону 616 0245.

Также обращаем внимание на то, что на подменных автобусах нельзя перевозить велосипеды.

Изменения будут действовать только 7 и 8 сентября, после чего поезда будут вновь курсировать по прежнему расписанию.

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