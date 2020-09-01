Неожиданный поворот событий: таинственным поджигателем дома оказался близкий человек владелицы жилья

В субботу, 29 августа, в 3.07 в Центр тревоги поступило сообщение, что в волости Мульги в Абья-Палуоя на улице Яама вспыхнул пожар. Когда спасатели прибыли на место, они обнаружили полыхающий открытым огнем дом. Пожар удалось потушить к половине восьмого утра. Но спасатели вынуждены были туда вернуться и в воскресенье, поскольку в доме вновь загорелись кресло и матрас.

Во время пожара, к счастью, людей в доме не было, но огонь нанес значительный ущерб дому: обуглен весь верхний этаж и провалилась часть крыши.

Подозреваемого нашли быстро

В понедельник утром полиция сообщила, что в качестве подозреваемого задержан 34-летний мужчина, которого пока доставили в камеру, чтобы он протрезвел.

Прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Марья-Лийна Талимаа сказала, что ходатайство об аресте подозреваемого было подано в воскресенье и суд его удовлетворил. На данный момент он арестован на два месяца. Его допросили в воскресенье и он признал свою вину.

«Все детали будут установлены в ходе дальнейшего производства. В том числе будет выяснено, не употреблял ли поджигатель наркотики, для этого была назначена экспертиза», - добавила Талимаа.

По данным Sakala, у дома три владельца. Если нижний этаж разделен между волостью и частным владельцем, то верхний этаж, где начался пожар, принадлежит Мари Матси, которая живет в Абья-Палуоя и работает в Финляндии. Она была в Абья-Палуоя в субботу вечером, а к полудню понедельника уже вернулась в Финляндию.

Нет предположений о причинах поджога

Мари Матси подтвердила, что верхний этаж здания принадлежит ей и, хотя постоянно там никто не живет, огонь уничтожил много принадлежащих ей вещей.

«Все вещи там были дороги мне, - сказала Матси. - Бабушкины кружева были в шкафах. Там был такой дом воспоминаний».

Она говорит, что шокирована из-за произошедшего. О пожаре она узнала в ту же ночь, когда ей из Финляндии позвонил младший сын, которому друзья прислали видео горящего дома.

Говоря о причинах пожара, Матси немногословна. Она все-таки подтвердила, что речь идет о поджоге, и то, что она знает мужчину, которого задержали в качестве подозреваемого. Это сын ее скоропостижно скончавшейся подруги, за которым она с тех пор заботилась.

«Их мать умерла такой молодой и у этих детей никого не осталось и я действительно не хочу, чтобы их поливали грязью», - сказала она и неоднократно подчеркивала во время беседа, что не желает плохого детям подруги.

Она сказала, что у задержанного мужчины был доступ в дом, поскольку она сама разрешила ему и другим детям подруги при необходимости туда приходить. «Я обещала присматривать за этими детьми и я разрешила им находиться в этом доме. Такое соглашение было у нас заключено с его мамой 20 лет назад. Почему этот молодой человек так поступил и что было у него в голове, я не могу сказать», - говорит Мари Матси.

Она думает, что одной из причин подобного могло стать алкогольное опьянение.

Страха, что этот человек и в будущем может представлять угрозу для нее самой или ее имущества, у Матси нет. «У меня есть свои дети, которые меня защитят, и я хорошая мама. Когда тебе исполнилось 60 лет, чего еще тебе бояться. Думаешь только о своих детях, чтобы у них все было хорошо», - сказала она.

Вчера Мари Матси уже вернулась на работу в Финляндию, поэтому после пожара еще не успела осмотреть дом. Она пообещала вернуться, чтобы поговорить с волостью и третьим совладельцем, чтобы прояснить, что будет с домой дальше. «Пригоден ли он еще вообще для жилья», - отмечает она.