Видео: Хабиб показал, как готовится к бою с Гэтжи

«Подготовка продолжается, 54 дня до боя. Если делать нечего, сделай пробежку в горы, отвечаю, поможет собраться с мыслями и набраться хорошей энергией. А так, если честно, Ислам Махачев, эта пробежка для тебя, за твою пойманную утку. Помнишь?» — написал Хабиб в посте. Последняя фраза адресована другому российскому легковесу Исламу Махачеву.

В мае он в прямом эфире Instagram голыми руками поймал утку в озере, перед этим поспорив в Хабибом. «Я-то помню. Но утка умерла, так и не дождавшись готовки», — ответил Махачев в комментариях. Бой Нурмагомедова и Гэтжи должен состояться на турнира UFC 254 24 октября.