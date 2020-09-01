Блокировка доступа в пустующие здания не отпугивает: нужно принимать более серьезные меры

Спасательный департамент нанес на карту около 2000 расположенных в густонаселенных районах не использующихся зданий, которые могут представлять опасность.

«В этих зданиях часто собираются бездомные, эти здания поджигают. Там опасно находиться молодежи и детям. Поэтому Спасательный департамент следит за не использующимися зданиями», - сказала Тагне Тяхе, руководитель отдела надзора за безопасностью Спасательного департамента.

За безопасность строения отвечает собственник

По словам начальника строительного отдела Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Кати Тамтик, здания с провалившейся крышей и поврежденными несущими конструкциями необходимо сносить.

Однако, если здание не используется, но его состояние стабильно, должны быть закрыты все двери и окна, хотя бы на первом этаже.

«Двери и окна можно забить досками, но такие решения все равно могут вызвать желание проникнуть в здание. Если состояние здания уже опасно и ведутся приготовления к сносу, то здание обязательно нужно огородить лентами и вывесить предупреждения», - подчеркнула Тамтик. Это не снимает с собственника ответственности за безопасность, но обращает внимание на состояние здания.

Бесхозная недвижимость

У каждого здания есть собственник. Если находящееся в плохом состоянии здание не представляет опасности для людей, прямых поводов для беспокойства нет.

«Следует однако уточнить, почему здание находится в таком состоянии. Если окажется, что это злой умысел, представляющий опасность для окружающих, следует наложить штраф. Если здание является объектом исторического наследия, можно взвесить возможность, как помочь собственнику, потому что часто у него может не хватать денег для надлежащего восстановления и обслуживания недвижимости», - предложил аналитик Uus Maa Ристо Вяхи. Он добавляет, что если здание будет законсервировано, территория вокруг него ухожена, и общее состояние объекта не вызовает беспокойства, к такому собственнику можно быть более снисходительным.

Однако, если кажется, что собственник строения неизвестен, или в случае сомнений, Кати Тамтик рекомендует связаться с местным самоуправлением или проинформировать Спасательный департамент.