Вт, 1.09.2020
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Алексей Бляхин
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • В Ласнамяэ грузовик врезался в легковушку: три человека доставлены в больницу

В Ласнамяэ грузовик врезался в легковушку: три человека доставлены в больницу
Дополнено в 11:50!

Полиция.

ФОТО: Arved Breidaks

Сегодня, 1 сентября, в Ласнамяэ произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля.

В 10:36 в полицию поступило сообщение, что в Ласнамяэ на десятом километре шоссе Таллинн-Нарва грузовик врезался сзади в легковой автомобиль, сообщает полиция на своей странице в Twitter.

Находившиеся в легковом автомобиле двое мужчин и одна женщина были доставлены на машине скорой помощи в больницу.

Хотя, по состоянию на 11:30, одна полоса по направлению в Таллинн по-прежнему закрыта, движение на месте ДТП полностью не перекрыто. 

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