В Ласнамяэ грузовик врезался в легковушку: три человека доставлены в больницу

В 10:36 в полицию поступило сообщение, что в Ласнамяэ на десятом километре шоссе Таллинн-Нарва грузовик врезался сзади в легковой автомобиль, сообщает полиция на своей странице в Twitter.

Находившиеся в легковом автомобиле двое мужчин и одна женщина были доставлены на машине скорой помощи в больницу.

Хотя, по состоянию на 11:30, одна полоса по направлению в Таллинн по-прежнему закрыта, движение на месте ДТП полностью не перекрыто.