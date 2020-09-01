В Ласнамяэ грузовик врезался в легковушку: три человека доставлены в больницу
Сегодня, 1 сентября, в Ласнамяэ произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля.
В 10:36 в полицию поступило сообщение, что в Ласнамяэ на десятом километре шоссе Таллинн-Нарва грузовик врезался сзади в легковой автомобиль, сообщает полиция на своей странице в Twitter.
Находившиеся в легковом автомобиле двое мужчин и одна женщина были доставлены на машине скорой помощи в больницу.
Хотя, по состоянию на 11:30, одна полоса по направлению в Таллинн по-прежнему закрыта, движение на месте ДТП полностью не перекрыто.
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