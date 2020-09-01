Рийна Сольман: сделаем все для того, чтобы дети хотели идти в школу

«Начало учебного года – это всегда трепетное ожидание нового. Но мы и в этот день должны помнить о том, что в наших семьях есть дети, которые не хотят идти в школу. Страдающие от эмоционального и физического школьного насилия дети нуждаются в поддержке со стороны и школы, и семьи. До тех пор, пока оговор и издевательства, злые слова, будь то прямо в лицо, за спиной или в интернете, считаются приемлемым и даже нормальным явлением, мы не сможем избавить детей от этой беды и помочь тем, кто их обижает, понять недопустимость своих поступков,» - сказала министр, добавив, что, к счастью, гражданские инициативы противодействия школьному насилию в общем и целом хорошо приняты в школах и дающих первичное образование детских садах. „Программы борьбы с травлей Kiusamisest vabaks и KiVa – это важные начинания, пожелаем же их инициаторам сил и успеха. Ценности, формируемые через гражданские инициативы, делают общество лучше, и нас - счастливее. Желаю всем хорошего учебного года, без притеснений и огорчений!» - заключила министр народонаселения Рийна Солман.