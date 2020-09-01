В России ожидается рекордное сокращение численности населения

Смертность за январь-июнь на фоне пандемии выросла в России на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а рождаемость - снизилась на 5,4 процента. По прогнозам правительства, выход на положительные темпы общего прироста населения возможен не ранее 2022 года. Более масштабное сокращение населения в РФ наблюдалось лишь по итогам 2006 года, когда население страны уменьшилось на 373,9 тыс. человек.

Рост уровня бедности

Уровень бедности в России (доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума) в 2020 году увеличится до 13,3 процента. При этом, как отмечает РБК, одной из национальных целей развития России является снижение уровня бедности в два раза - до 6,5% к 2030 году.

Реальные доходы россиян падают уже седьмой год подряд - со времени аннексии Крыма и введения западных санкций. В 2019 году, по данным РАНХиГС, каждый четвертый россиянин заметил ухудшение своего материального положения, а число граждан, планирующих свое будущее на ближайшие пять-шесть лет, сократилось за последние два года с 17 до 11 процентов.

Из России в настоящее время хотели бы эмигрировать 53% граждан в возрасте от 18 до 24 лет. Это максимальный показатель с 2009 года. Согласно последним данным Росстата, за чертой бедности в стране проживают 18,6 млн граждан (12,7% населения России).