Мужчина, опрашивавший людей на остановках, вызвал переполох в соцсетях

В соцсетях распространялось предупреждение о мужчине средних лет, который разъезжал по Кабли на белом фургоне и опрашивал на автобусных остановках девочек и женщин, при этом он утверждал, что работает в Департамента полиции и погранохраны.
По словам участкового Пярнуского отделения полиции Тыну Кивиса, полиции известно об этом и на данный момент беседы были проведены как с автором поста, так и с этим мужчиной, пишет Pärnu Postimees. «Мы выяснили, что речь идет о недоразумении», - сказал Кивис, добавив, что целью расспросов этого мужчины было установить личности тех, кто в тот же день утром без разрешения проник на принадлежащую ему территорию.
Мужчина о своей деятельности сообщил в полицию, которая также искала в этом районе нарушителей.
Как сказал участковый, данный человек не работает в Департаменте полиции и погранохраны.
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