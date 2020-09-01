Вт, 1.09.2020
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Борис Тух
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  • Мужчина, опрашивавший людей на остановках, вызвал переполох в соцсетях

Мужчина, опрашивавший людей на остановках, вызвал переполох в соцсетях

Остановка в Кабли.

ФОТО: Urmas Luik/Pärnu Postimees

В соцсетях распространялось предупреждение о мужчине средних лет, который разъезжал по Кабли на белом фургоне и опрашивал на автобусных остановках девочек и женщин, при этом он утверждал, что работает в Департамента полиции и погранохраны.

По словам участкового Пярнуского отделения полиции Тыну Кивиса, полиции известно об этом и на данный момент беседы были проведены как с автором поста, так и с этим мужчиной, пишет Pärnu Postimees. «Мы выяснили, что речь идет о недоразумении», - сказал Кивис, добавив, что целью расспросов этого мужчины было установить личности тех, кто в тот же день утром без разрешения проник на принадлежащую ему территорию.

Мужчина о своей деятельности сообщил в полицию, которая также искала в этом районе нарушителей.

Как сказал участковый, данный человек не работает в Департаменте полиции и погранохраны.

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