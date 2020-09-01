Мужчина, опрашивавший людей на остановках, вызвал переполох в соцсетях

По словам участкового Пярнуского отделения полиции Тыну Кивиса, полиции известно об этом и на данный момент беседы были проведены как с автором поста, так и с этим мужчиной, пишет Pärnu Postimees. «Мы выяснили, что речь идет о недоразумении», - сказал Кивис, добавив, что целью расспросов этого мужчины было установить личности тех, кто в тот же день утром без разрешения проник на принадлежащую ему территорию.