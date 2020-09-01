В Кесклинне помогли ученикам безопасно добраться до школы.

«Идущим в первый класс детям потребуется время, чтобы осознать опасности, которые подстерегают на улицах города, и научиться их предотвращать. Помощь на улицах города после летних каникул может потребоваться и более взрослым школьникам. Чтобы помочь родителям и школам в распространении важной информации, я приняла участие в кампании полиции «Безопасно в школу». Ведь порой, чтобы дорога в школу стала безопасней, нужно просто напомнить себе о простых истинах», - сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус.