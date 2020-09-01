В Кесклинне ученикам помогли безопасно добраться до школы

Сегодня в Кесклинне в первый класс пошли около 1200 учеников. Сделать дорогу в школу безопаснее полиции помогали чиновники управы района Кесклинн.
«Идущим в первый класс детям потребуется время, чтобы осознать опасности, которые подстерегают на улицах города, и научиться их предотвращать. Помощь на улицах города после летних каникул может потребоваться и более взрослым школьникам. Чтобы помочь родителям и школам в распространении важной информации, я приняла участие в кампании полиции «Безопасно в школу». Ведь порой, чтобы дорога в школу стала безопасней, нужно просто напомнить себе о простых истинах», - сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус.
Кроме помощи школьникам на улицах, городские чиновники и полицейские проверили разметку на пешеходных переходах и светофоры.
«Только в нашем районе сегодня в школу впервые пошли почти 1200 детей. Мы желаем, чтобы они и все другие ученики безопасно добирались каждый день в школу», - сказала Ану Аус.
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