Вот это предложение! ⟩ Избушка Бабы-Яги класса люкс в Харьюмаа ждет не дождется заботливой хозяйки

Уникальная дача под соломенной крышей была построена в 1975 году. В строительном проекте дома указано, что площадь застройки составляет 32,8 квадратных метра, а внутренняя площадь двухэтажного дома - 49,8 квадратных метра. Кроме того, со второго этажа есть выход на красивый балкон, где можно спокойно покачиваться в гамаке.

Дача. ФОТО: KV.EE

На первом этаже домика находится гостиная, туалет, душевая и сауна. На втором этаже - кухня-гостиная и просторный балкон. На чердак ведет лестница, где обустроена уютная спальная зона из двух комнат.

Кухонный уголок. ФОТО: KV.EE

Расположенный в тупиковой улочке земельный участок похож на зеленый оазис, полный фруктовых деревьев и кустарников. Для тех, кто любит шум моря, это идеальное предложение, так как прекрасный песчаный пляж находится всего в полутора километрах.

Балкон. ФОТО: KV.EE

Дача находится всего в четверти часа езды от Таллинна - идеальное расположение для тех, кто хочет сбежать от столичной суеты. Не беспокойтесь о пропитании: ближайший магазин находится всего в двух километрах.

Дача. ФОТО: KV.EE

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