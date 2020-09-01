В Беслане началась трехдневная вахта памяти по погибшим 16 лет назад

Власти врали о том, что у террористов не было требований. Президент Владимир Путин утверждал, что террористы «ничего не требовали». Но у захвативших школу были конкретные требования, главные из которых - вывод российских войск из Чечни и прекращение военных действий. Через заложников террористы передали видеокассету с прямым обращением к Путину Шамиля Басаева. Однако федеральные СМИ объявили, что кассета была пустой. Боевики также передали письмо Путину через Руслана Аушева. В нем они, в обмен на выполнение требований, обязывались прекратить вооруженные действия против России, войти в СНГ и остаться в рублевой зоне. 2 сентября экс-президент Ингушетии Руслан Аушев вошел в здание школы и смог вывести 26 заложников - женщин и малолетних детей.

Развязка наступила 3 сентября, когда около полудня в спортзале школы раздался взрыв. По версии властей, штурм школы спецназ и военные начали вынуждено, когда боевики взорвали две бомбы в спортзале, где были заложники. Но по показаниям выживших заложников, первый взрыв произошел в результате выстрела из огнемета вне здания школы. Свидетели утверждают, что ни одно взрывное устройство террористов не взрывалось. А во время штурма федералы вели по школе шквальный огонь, стреляли из тяжелого вооружения, из танков, из оружия «неизбирательного действия» - прямо по сотням заложников.

Власти скрыли, что сотни заложников погибли во время штурма, а не из-за взрыва бомбы террористов. Многие из них погибли совсем в другом крыле школы, которое даже не было заминировано. Это крыло школы впоследствии было снесено, чтобы уничтожить следы от снарядов.

4 сентября начался разбор завалов частично разрушенного здания школы, поиск и извлечение тел погибших.

Жертвами террористической акции стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 - дети. Для опознания некоторых заложников пришлось проводить генную экспертизу.

Среди погибших также были 10 сотрудников спецназа «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России, два сотрудника «Центроcпаса» МЧС РФ и житель Беслана, принимавший участие в спасении заложников. Большинство бойцов спецназа погибли, прикрывая собой детей. Ранения получили 810 человек (заложники, местные жители, сотрудники ФСБ, МЧС, милиции и военнослужащие).

Потерпевшими от нападения боевиков на школу в Беслане всего были признаны 1315 человек.

Родственники погибших все прошедшие 16 лет продолжали и продолжают добиваться от властей России правды о теракте и настаивают на проведении настоящего расследования, так как официальная версия произошедшего расходится с многочисленными свидетельствами выживших и очевидцев, а также с выводами независимых экспертов и расследователей.

По факту захвата заложников в Беслане было возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса России - «убийство», «терроризм», «захват заложников».

По данным проводившей расследование Генпрокуратуры, в группе террористов, совершивших нападение на школу, были 32 человека, в том числе две «смертницы», которые подорвались еще до штурма. При проведении спецоперации удалось задержать одного боевика - Нурпаши Кулаева, остальные были уничтожены. Суд над Кулаевым начался в мае 2005 года, ему были предъявлены обвинения по восьми статьям Уголовного Кодекса, в том числе в бандитизме, терроризме, убийстве, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, захвате заложников, незаконном хранении, ношении, приобретении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Спустя год, 26 мая 2006 года, Верховный суд Северной Осетии признал Кулаева виновным по всем статьям предъявленных ему обвинений и приговорил его к пожизненному заключению.

Главари террористического подполья, спланировавшие эту акцию, - Аслан Масхадов и Шамиль Басаев, Абу Дзейт (Тауфик-аль-Джедани, он же Абу-Умар-аль-Кувейти) и Магомед Хашиев были ликвидированы.

В 2004 году в связи с терактом в Северной Осетии 6-7 сентября были объявлены днями траура в России.