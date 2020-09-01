Госконтроль: часть сумм в Законе о госбюджете на 2019 год представлена неправильно

Об этом сообщил в пресс-релизе Госконтроль, отметив, что выводы анализа содержатся в аудиторском отчете «Правильность годового бухгалтерского отчета государства за 2019 год и законность сделок».

Процесс составления государственного бюджета в Министерстве финансов не гарантирует, что суммы консолидированной части закона, представляемые на утверждение Рийгикогу, являются правильными (бюджеты конституционных учреждений, Государственной канцелярии и сфер управления представлены в законе правильно).

Бюджеты по инвестициям, а также амортизации и изменению стоимости основных средств фактически представлены в консолидированной части выше запланированного - на 2,4 миллиона евро и 36,4 миллиона евро соответственно.

В расходах должны исключаться сделки, совершенные между сферами управления. Однако аудит показал, что 5,5 млн евро, предоставленные из бюджета Министерства финансов учреждениям сферы управления для поддержки софинансирования иностранной помощи, не были исключены.

В консолидированной части государственного бюджета на 2019 год бюджеты как инвестиций, расходов, так и амортизации и изменения стоимости основных средств фактически превышают запланированные. Кроме того, местами в Законе о государственном бюджете на 2019 год остались суммы Закона о государственном бюджете на 2018 год, которые не были исправлены.

Отчет о выполнении государственного бюджета на 2019 год предоставляет достоверную информацию о накопленных государством доходах, произведенных расходах, инвестициях и финансовых сделках. По мнению Государственного контроля, экономические сделки государства в основном совершены исходя из Закона о государственном бюджете на 2019 год, а также из Закона о внесении изменений в Закон о государственном бюджете на 2019 год.

По оценке Государственного контроль годовой бухгалтерский отчет государства за 2019 год является правильным и во всех существенных частях справедливо отражает финансовое положение государства, а также экономические результаты и денежные потоки завершившегося отчетного периода за исключением примечания о балансе основных средств.

Государственный контроль делает примечание об основных средствах Сил обороны в размере 251,8 миллиона евро, отраженных в статье «Материальные основные средства» консолидированного и неконсолидированного баланса государства. В консолидированных и неконсолидированных балансах государственной финансовой отчетности материальные основные средства в размере 9,7 миллиарда и 2,9 миллиарда евро, соответственно, включены, среди прочего, в стоимость основных фондов Сил обороны в размере 251,8 миллиона евро.

Организация учета активов Сил обороны и ошибки в нем не позволяют гарантировать или удостовериться в правильности баланса основных средств в консолидированном и неконсолидированном балансах государства. Одним из способов обеспечения точности бухгалтерского баланса является сравнение данных в бухгалтерском и аналитическом регистрах, но это невозможно при подсчете активов Сил обороны.

Сравнение необходимо для выявления и устранения текущих проблем, а также для определения того, все ли документы на списание основных средств дошли до бухгалтерии. Правильный учет активов также необходим для планирования оборонных инвестиций в государственный бюджет и обеспечения сохранности активов.

Согласно имеющимся у Госконтроля данным, доходы государства в 2019 году согласно отчету о выполнении государственного бюджета на 2019 год составили 10,86 миллиарда евро. Расходы и инвестиции государства составили 10,99 млрд евро, расходы - 10,63 млрд евро, инвестиции - 357,9 млн евро. В 2019 году расходы и инвестиции превысили доходы на 130,3 млн евро (это не профицит или дефицит правительственного сектора, который рассчитывается по другой методологии учета).

В соответствии с данными консолидированного годового бухгалтерского отчета государства, по состоянию на 31 декабря 2019 года у государства было активов в общей сложности на сумму 16,3 млрд евро, и большинство активов составляло основное имущество (лес, дороги, здания, техника). По сравнению с предыдущим периодом, стоимость активов выросла на 250,2 миллиона евро.

По состоянию на 31 декабря 2019 года у государства имелось обязательств в общей сложности на 9,6 миллиарда евро. Этот показатель увеличился по сравнению с предыдущим периодом на 802,1 миллиона евро. Наибольшую часть обязательств составляют долгосрочные обязательства в сумме 5,9 миллиарда евро.

Долговые обязательства эстонского государства составляют 3,4 миллиарда евро, и по сравнению с предыдущим периодом они увеличились на 274,8 миллиона евро. Пенсионные обязательства государства составляют приблизительно 2,8 миллиарда евро.