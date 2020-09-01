Во вторника у охранника Таллиннской тюрьмы диагностировали коронавирус.
В последний раз он исполнял служебные обязанности 21 августа. Тюрьма выяснит все близкие контакты сотрудника и проверит на коронавирус всех заключенных и персонал, которые могли контактировать с зараженным охранником.
На прошлой неделе коронавирус диагностировали у охранника Вируской тюрьмы. Всего в Эстонии коронавирус диагностирован у восьми тюремных охранников, у шести из них — весной.
Ни у одного заключенного коронавирус не обнаружен.
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