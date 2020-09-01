Вт, 1.09.2020
Программа сделана исходя из того, чтобы можно было уведомить человека об опасном контакте, не разглашая личных данных. Алексей Бляхин
Алексей Бляхин

У охранника Таллиннской тюрьмы диагностировали коронавирус

Таллиннская тюрьма.

ФОТО: Tairo Lutter

Во вторника у охранника Таллиннской тюрьмы диагностировали коронавирус.

В последний раз он исполнял служебные обязанности 21 августа. Тюрьма выяснит все близкие контакты сотрудника и проверит на коронавирус всех заключенных и персонал, которые могли контактировать с зараженным охранником.

На прошлой неделе коронавирус диагностировали у охранника Вируской тюрьмы. Всего в Эстонии коронавирус диагностирован у восьми тюремных охранников, у шести из них — весной.

Ни у одного заключенного коронавирус не обнаружен.

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