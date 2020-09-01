У охранника Таллиннской тюрьмы диагностировали коронавирус

В последний раз он исполнял служебные обязанности 21 августа. Тюрьма выяснит все близкие контакты сотрудника и проверит на коронавирус всех заключенных и персонал, которые могли контактировать с зараженным охранником.

На прошлой неделе коронавирус диагностировали у охранника Вируской тюрьмы. Всего в Эстонии коронавирус диагностирован у восьми тюремных охранников, у шести из них — весной.

Ни у одного заключенного коронавирус не обнаружен.