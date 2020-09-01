Кризисная комиссия просит следить за здоровьем пассажиров одного из автобусов Lux Express

Сегодня на Сааремаа добавилось два положительных теста на коронавирус. По данным Департамента здоровья, цепочка заражений началась с близкого контакта с человеком, проживающим за пределами Сааремаа. Носитель вируса приехал на Сааремаа 27 августа на автобусе Lux Express, вышедшем из Таллинна в 11:45.

Кризисная комиссия Сааремаа просит всех пассажиров, которые в тот день ехали в автобусе по маршруту Таллинн-Курессааре, внимательно следить за своим здоровьем и при первых подозрениях звонить семейному врачу. Помимо двух зараженных, водитель и еще три человека из близких контактов сейчас находятся в самоизоляции.

Старейшина волости Сааремаа Микк Туйск напоминает о важности ответственного поведения: «Каждый может заразиться COVID-19 и каждый может по незнанию его распространять, поэтому мы должны быть внимательными и вести себя ответственно».

По-прежнему важно тщательно мыть руки, избегать людных мест, соблюдать дистанцию и носить маску в общественных местах (в магазинах, аптеках, медицинских учреждениях, общественном транспорте). Если вы заболели, обязательно оставайтесь дома и звоните своему семейному врачу.

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