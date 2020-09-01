Nordica должна компенсировать бывшим работникам Estonian Air полтора миллиона евро

Решение еще не вступило в силу и может быть обжаловано в течение 30 дней, сказал Postimees пресс-секретарь суда.

Уездный суд не удовлетворил ходатайство Nordica о признании противоречащей конституции статью Закона о долговом праве, согласно которой одновременно с переходом вещей и прав, входящих в состав предприятия, к приобретателю переходят все обязанности, связанные с предприятием передающего лица, в том числе вытекающие из трудовых договоров обязанности в отношении работников предприятия, если иное не предусмотрено законом.

Для перехода обязательства или договора не требуется согласие кредитора или другой стороны договора, если иное не предусмотрено законом.

Ранее бывшие сотрудники Estonian Air также пытались через суд наложить арест на счета Nordica, но, по мнению суда, это помешало бы повседневной экономической деятельности Nordica.

Nordica продолжит судиться

Руководитель Nordica Эрки Урва сказал, что поражение в суде стало большим сюрпризом. «Еще не успел более серьезно ознакомиться с решением суда, но, читая по диагонали, показалось, что решение суда недостаточно обосновано», - сказала Урва, отметив, что, скорее всего, они будут обжаловать это решение.

Почему бы не выплатить деньги и не уладить дело? «Но почему мы должны идти им (бывшим работникам Estonian Air — прим.ред.) навстречу, если мы чувствуем, что правда не за ними? Они подали в суд не на ту компанию. У них нет права требовать деньги», - сказал Урва.

Яанус Моди, ведущий партнер адвокатского бюро Cobalt, представляющего интересы Nordica, сказал, что доводы суда остаются поверхностными. «Большинство обстоятельств, которые мы привели, просто были оставлены без внимания», - уточнил он.

Моди назвал две причины, по которым бывшие работники не имеют права на заработную плату. «Во-первых, Nordica никоим образом не приобрела Estonian Air, мы не являемся ее правопреемниками. Эта конструкция, в которой мы не получаем никакой выгоды, но мы должны брать на себя какие-то обязательства, это противоречит Конституции, - сказал адвокат. - Во-вторых, претензии бывших работников даже не доказаны. Откуда у них взялись требования по зарплате, почему они такие большие, актуальны ли они вообще - совершенно непонятно. В итоге суд не смог нас ни в чем убедить, поэтому мы, вероятно, подадим апелляцию».