Вт, 1.09.2020
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Борис Тух

Лукашенко: Белоруссия может закрыть границы для западных стран

Александр Лукашенко.

ФОТО: Maxim Guchek/AP

Президент Белорусии Александр Лукашенко считает, что крупные европейские страны не вводили санкции, поскольку знают, что республика может закрыть границы под Брестом и Гродно: поэтому они дали команду "фас" странам Балтии.

Как сообщает госагентство БелТА, Лукашенко заявил, что более матерые государства понимают, что с Белоруссией не стоит задираться, так как она может закрыть границы под Брестом и Гродно и немецкие грузы не смогут так легко попасть на Восток.

Поэтому, считает он, более слабым странам Балтии была дана команда выступить против Белоруссии.

«Им дали команду "фас", они и вякнули из-под забора. Я так это и оцениваю», - сказал Лукашенко.

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