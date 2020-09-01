Лукашенко: Белоруссия может закрыть границы для западных стран

Президент Белорусии Александр Лукашенко считает, что крупные европейские страны не вводили санкции, поскольку знают, что республика может закрыть границы под Брестом и Гродно: поэтому они дали команду "фас" странам Балтии.
Как сообщает госагентство БелТА, Лукашенко заявил, что более матерые государства понимают, что с Белоруссией не стоит задираться, так как она может закрыть границы под Брестом и Гродно и немецкие грузы не смогут так легко попасть на Восток.
Поэтому, считает он, более слабым странам Балтии была дана команда выступить против Белоруссии.
«Им дали команду "фас", они и вякнули из-под забора. Я так это и оцениваю», - сказал Лукашенко.