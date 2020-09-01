Вт, 1.09.2020
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Яна Тоом

МИД Белоруссии: поспешные заявления стран Балтии значат для нас все меньше

Анатолий Глаз.

ФОТО: Natalia Fedosenko/Natalia Fedosenko/TASS

После введения Литвой, Латвией и Эстонией санкций для представителей белорусского режима представитель МИД Белоруссии говорит, что заявления Балтийских стран значат для страны все меньше. 

По словам пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза, попытки воздействовать на страну санкциями приводят  лишь к обратному эффекту. 

«Мы внимательно ознакомились с заявлениями литовской, латвийской и эстонской сторон. Как бы то ни было, это наши соседние страны, поэтому их мнение имеет для нас значение. Хотя в свете последних поспешных шагов, к сожалению, все меньше и меньше. И это прискорбно констатировать», - приведены слова Глаза в пресс-релизе МИД Белоруссии. 

Он подчеркнул, что, вводя санкции, страны Балтии «наступают наступают на одни и те же грабли». 

«Непонятно, каким образом данный шаг Литвы, Латвии и Эстонии призван поддержать суверенитет и независимость Белоруссии, о которой так много с их стороны говорилось и говорится. Но вот такое настойчивое желание наступать на одни и те же грабли и бездумно ходить по замкнутому кругу точно вызывает искреннее разочарование», - сказал Анатолий Глаз. 

«История нашего независимого государства красноречиво подтверждает, что какие-либо попытки санкционного воздействия на Белоруссию приводят их инициаторов лишь к обратному эффекту. Абсолютно убеждены, что сегодняшнее решение Литвы, Латвии и Эстонии также не станет исключением», - добавил он. 

Анатолий Глаз также повторил, что Беларусь будет вынуждена принять ответные меры. 

В понедельник Литва ввела национальные санкции в отношении 30-и высокопоставленных должностных лиц Белоруссии. В их числе и авторитарный президент страны Александр Лукашенко, и близкие к нему лица. Национальные санкции в понедельник ввели также Латвия с Эстонией. 

Впервые ограничительные меры для Белоруссии были введены в 2004 году из-за исчезновения четырех человек. В 2011 году Евросоюз ввел дополнительные санкции для лиц, которые осуществляли репрессии. 

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