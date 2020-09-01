МИД Белоруссии: поспешные заявления стран Балтии значат для нас все меньше

По словам пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза, попытки воздействовать на страну санкциями приводят лишь к обратному эффекту.

«Мы внимательно ознакомились с заявлениями литовской, латвийской и эстонской сторон. Как бы то ни было, это наши соседние страны, поэтому их мнение имеет для нас значение. Хотя в свете последних поспешных шагов, к сожалению, все меньше и меньше. И это прискорбно констатировать», - приведены слова Глаза в пресс-релизе МИД Белоруссии.

Он подчеркнул, что, вводя санкции, страны Балтии «наступают наступают на одни и те же грабли».

«Непонятно, каким образом данный шаг Литвы, Латвии и Эстонии призван поддержать суверенитет и независимость Белоруссии, о которой так много с их стороны говорилось и говорится. Но вот такое настойчивое желание наступать на одни и те же грабли и бездумно ходить по замкнутому кругу точно вызывает искреннее разочарование», - сказал Анатолий Глаз.

«История нашего независимого государства красноречиво подтверждает, что какие-либо попытки санкционного воздействия на Белоруссию приводят их инициаторов лишь к обратному эффекту. Абсолютно убеждены, что сегодняшнее решение Литвы, Латвии и Эстонии также не станет исключением», - добавил он.

Анатолий Глаз также повторил, что Беларусь будет вынуждена принять ответные меры.

В понедельник Литва ввела национальные санкции в отношении 30-и высокопоставленных должностных лиц Белоруссии. В их числе и авторитарный президент страны Александр Лукашенко, и близкие к нему лица. Национальные санкции в понедельник ввели также Латвия с Эстонией.

Впервые ограничительные меры для Белоруссии были введены в 2004 году из-за исчезновения четырех человек. В 2011 году Евросоюз ввел дополнительные санкции для лиц, которые осуществляли репрессии.