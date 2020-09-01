Цены резко упали: из Таллинна дешевле улететь в Лондон, чем доехать на поезде до Тарту

К сентябрю авиакомпания Ryanair запустила кампанию, в рамках которой билеты в один конец из Таллинна в крупные европейские города можно купить по очень низким ценам, пишет портал Geenius.
Например, в Лондон и Бергамо в сентябре цены на билеты в одну сторону из Таллинна начинаются от 9,99 евро, в Дюссельдорф и Эдинбург — от 12,99 евро.
В октябре в Берлин можно купить билеты от 14,99 евро, а в сентябре на Кипр в Пафос — от 34,99 евро. Со всеми предложениями можно ознакомиться здесь.
Конечно, стоит учитывать, что из-за распространения коронавируса очень быстро могут меняться правила: страны могут ввести ограничения на въезд, рейсы могут быть отменены или путешественников могут обязать соблюдать двухнедельный карантин.
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