Цены резко упали: из Таллинна дешевле улететь в Лондон, чем доехать на поезде до Тарту

Например, в Лондон и Бергамо в сентябре цены на билеты в одну сторону из Таллинна начинаются от 9,99 евро, в Дюссельдорф и Эдинбург — от 12,99 евро.

В октябре в Берлин можно купить билеты от 14,99 евро, а в сентябре на Кипр в Пафос — от 34,99 евро. Со всеми предложениями можно ознакомиться здесь.

Конечно, стоит учитывать, что из-за распространения коронавируса очень быстро могут меняться правила: страны могут ввести ограничения на въезд, рейсы могут быть отменены или путешественников могут обязать соблюдать двухнедельный карантин.