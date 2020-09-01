Спор Месси и «Барсы» будет решать суд Барселоны, если стороны не уладят вопрос мирно

В случае конфликта между «Барселоной» и форвардом Лионелем Месси решение по ситуации будут выносить местные власти, сообщает журналист Mundo Deportivo Франсеск Агилар.
В случае, если стороны не придут к мирному соглашению, останется только вариант с расторжением контракта аргентинца.
В этой ситуации итоговое решение будет выносить суд Барселоны, а не ФИФА, так как «Барселона» является субъектом испанского футбола. Также суд будет определять сумму трансфера Месси в другой клуб, если «Барса» и футболист не придут к согласию.
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