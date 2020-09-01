Вспышка коронавируса среди таллиннских футболистов: спортсмены нарушили требования карантина

По словам члена кризисной комиссии Михкеля Уйболехта, союз очень серьезно относится к предотвращению распространения коронавируса. «Если до сих пор происходящие в команде регулировал клуб, то теперь, когда ситуация изменилась, Эстонский футбольный союз возьмет на себя управление этим кризисом», - сказал Михкель Уйболехт. Футболисты чувствуют себя хорошо и находятся в изоляции.

На сегодняшней пресс-конференции Уйболехт сказал, что игроки «Нымме Калью» были отправлены на карантин, но все правила не были исполнены. «До сих пор клуб находился на карантине в отеле, но, к сожалению, они контактировали друг с другом в отеле, что не соответствует правилам изоляции. Это, в свою очередь, увеличило вероятность распространения вируса в клубе», - сказал в интервью Postimees Уйболехт.

В субботу должна состояться встреча Эстонии и Грузии в рамках Лиги наций УЕФА. По словам Уйболехта, в настоящее время подготовка к игре продолжается и все идет по плану. «Сборная - это совершенно отдельная вещь. Надо понимать, что то, что сделала "Нымме Калью", не касается сборной. Мы должны провести различие, поскольку в сборной нет игроков "Калью"», - сказал Уйболехт.

«В сборной сейчас выполняются все правила изоляции. Когда сборная собралась, протестировали весь штат, более 40 человек. Это была наша инициатива», - добавил он.

На прошлой неделе «Нымме Калью» должна была сыграть в Таллинне матч Лиги Европы со словенским клубом «Мура». На пресс-конференции 27 августа футбольный союз и «Нымме Калью» заявили, что коронавирусный риск будет минимальным. При общении с правительством через Департамент здоровья и Министерство культуры было подчеркнуто, что соблюдаются очень строгие правила, и поэтому эта игра не может вызвать новых случаев заражения коронавирусом в Эстонии.

В прошлый четверг Департамент здоровья решил, что игра не состоится, поскольку, по их оценкам, в двух командах были люди, которые тесно контактировали с теми, у кого был положительный результат теста на коронавирус, они должны были соблюдать в течение 14 дней самоизоляцию.

Футболист «Нымме Калью», участвовавший в игре 22 августа, дал положительный результат теста на коронавирус в воскресенье, 23 августа, а в понедельник его тест оказался отрицательным. Но во вторник, 25 августа, тест вновь показал заражение коронавирусом. Проба одного из игроков команды «Мура», участвовавшего в словенской лиге в матче 22 августа, в понедельник, 24 августа, оказалась положительной. По оценке Департамента здоровья, все участники перечисленных игр контактировали с зараженными футболистами.