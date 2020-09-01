Видео ⟩ Студенты в Белоруссии отметили 1 сентября акциями за справедливые выборы, есть задержанные

Утро началось с задержания девушки возле главного корпуса Белорусского национального технического университета (БНТУ). По словам очевидцев, она собирала подписи. Также в студенческом чате сообщается о задержании еще одного молодого человека.

Группа студентов БНТУ толпой двинулись в сторону площади Якуба Коласа, их из громкоговорителя предупреждали об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии.

Сотрудник правоохранительных органов в штатском попытался остановить колонну в районе улицы Козлова. Студенты его проигнорировали и пошли дальше. Они скандировали «Мы студенты», «Мы не наркоманы» и «Мы гуляем». К 11:00 около 200 студентов прошли от центрального входа в БНТУ в подземный переход на площадь Якуба Коласа и пошли в сторону центра города. Колонну сопровождал сотрудник милиции в манишке «Информационная группа».

Цепочка студентов выстроилась возле Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ) на улице Захарова. Туда подъехали автобусы с сотрудниками правоохранительных органов. Журналистов «Еврорадио» задержали на площади Победы во время прямого эфира с марша студентов.

К 11:30 колонна студентов из БНТУ двинулась по улице Румянцева, чтобы встретиться со студентами из МГЛУ. Однако дорогу им преградили силовики, выстроившиеся в цепочку по всей ширине улицы. Колонна развернулась обратно и ушла в сторону проспекта.

На площади Победы студентов ждали сотрудники ОМОНа в полной экипировке. Молодые люди развернулись и сомкнули ряды. Какое-то время омоновцы их сопровождали, но потом отстали от колонны. Позже в районе площади Победы начались задержания. Студенты стали в сцепки, к ним подошла линейка омоновцев и предложила мирно расходиться. Студенты ответили: «Мы гуляем!» - потом ряды сомкнулись, началась борьба с последующими задержаниями.

Основная масса молодых людей двинулась в сторону МГЛУ, однако их догоняли силовики. Журналист TUT.BY также сообщает о задержаниях студентов в районе моста через Свислочь. Станция метро "Площадь Победы" на некоторое время закрывалась для пассажиров.

К 12:00 к главному корпусу БГУ подъехал синий автобус без номеров, из него вышли несколько милиционеров. Половина студентов отошла в сторону метро, половина - ближе к зданию. Их окружили милиционеры. Двери БГУ закрыли на вход, но после общения студентов с представителями университета открыли. После нескольких задержаний толпа возле БГУ рассеялась.

В главном корпусе университета студенты говорили с проректором вуза Иваном Янушевичем. У него спросили, будут ли отчислять студентов, которые выходят на мирные акции. Тот допустил такую возможность, если студенты нарушают законодательство. Гарантировать, что во время мирных протестов студентов БГУ не задержат, проректор не смог.