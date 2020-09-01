AirBaltic со среды возобновит прямые полеты между Таллинном и Копенгагеном

«Следуя всем ограничениям, установленным в связи с пандемией коронавируса, мы продолжаем адаптировать сеть наших полетов к изменившимся условиям», - пояснил в переданном пресс-релизе председатель правления AirBaltic Мартин Гаусс.

Как сообщила пресс-служба AirBaltic, безопасность и здоровье пассажиров являются приоритетами авиапредприятия.

«Мы ввели строгие меры безопасности, а также организуем наши полеты, следуя рекомендациям ответственных органов. Всем пассажирам AirBaltic во время полетов бесплатно обеспечивается основной защитный комплект, в который входят маска для лица и дезинфицирующие салфетки», - отмечается в пресс-релизе.

Авиакомпания рекомендовала пассажирам перед полетом проверить условия въезда и введенные в аэропортах ограничения на официальных сайтах или в местных посольствах. «Условия быстро меняются и отличаются в каждой стране, поэтому всегда следует убедиться в том, что вы ознакомились с новейшей информацией», - напомнило предприятие.