Галерея ⟩ Вне дома: бранч с бриллиантами в ресторане Mood

Салон Art & Gourmet под управлением Анны Павловой, тезки и однофамилицы знаменитой балерины, проводит в Таллинне серию мероприятий, на которых как раз и совмещается вкусное с красивым. Местом проведения бриллиантового бранча было выбрано относительно новое заведение с говорящим названием Mood. Интерьер кафе-ресторана скорее классический, чем модный, и сияет хрусталем, золотом и зеркалами, обволакивает бархатом и заставляет всматриваться в изображения звезд мирового кинематографа и разглядывать эскизы костюмов на стенах. Ярко, да и запоминается хорошо.

Меню в Mood тоже скорее не модное, а классическое: если вы заглянете сюда на обед, можно заказать луковый суп, утиную грудку на гриле с имбирной капустой и кориандром, а куриную грудку - под соусом из сыра gordon bleu, бефстроганов из говядины, стейк, fish and chips…

Завтраки в Mood подают обычно до 12.00. Но у нас-то бранч! Поэтому гостям мероприятия, которое проводилось в классическое для бранча время — с 12 часов, было предложено выбрать блюда заранее вот из этого списка.

- Запеченные мюсли с ягодами и йогуртом - Яйца Бенедикт с соленым лососем - Омлет с копченой ветчиной и сыром - Блины с икрой - Блинчики с джемом и мороженым - Маринованная свекла с рукколой и козьим сыром

Не хотелось бы начинать дискуссию о том, чем блины отличаются от оладьев и что такое, собственно, блинчики, но придется: по-русски то, что было подано с красной икрой и сметаной, называется не блинами, а оладьями. Но это так, à propos. ФОТО: Елена Ковпак

Выбрать из предложенного было довольно сложно, так как зрелища зрелищами, а порадовать себя воскресным утром хотелось чем-то особенным. Судя по тому, что выносила в зал отличная команда официантов Mood, большинство гостей решили продегустировать яйца Бенедикт, ведь они хранят некую тайну: всегда интересно — удастся ли поварам приготовить безукоризненные яйца пашот. Да, удалось. Но не могу удержаться от замечания: тост был несколько пересушен. Блюда сопровождались специально разработанным для этого мероприятия авторским коктейлем в двух вариантах — алкогольном и безалкогольном. Автор коктейля, бармен Денис Сергеев подробно рассказал об истории его создания.

Денис Сергеев рассказывает о том, откуда взялась идея коктейля. ФОТО: Елена Ковпак

Темой бранча Art & Gourmet была выбрана ювелирная эстетика. Стилист Дания Шакирова объяснила, что актуально в этом сезоне, как следует сочетать между собой ювелирные украшения, куда, кроме привычных лацканов, можно пристегнуть брошку, можно ли сочетать бижутерию с бриллиантами. Также состоялся розыгрыш: одной из участниц бранча достался браслет с бриллиантом от известного ювелирного дома. Это серьезная заявка.