За день состояние Илона Маска увеличилось на 11 миллиардов долларов

Новый день, и новое ралли на рынке акций США. В понедельник акции Tesla подорожали на 12,5% до нового рекордного уровня $498,32 (на момент закрытия торгов). Это привело к росту капитализации Tesla до 464,339 миллиардов. В итоге компания заняла седьмое место в рейтинге самых дорогих компаний США, обойдя Visa с ее 411,765 миллиарда долларов США.

Одновременно выросло состояние Илона Маска. За день его состояние увеличилось на 11,7 миллиарда долларов, и если на конец прошлой недели Маск занимал четвертое место в рейтинге богатейших людей в мире, то теперь вошел в топ-3.