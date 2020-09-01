Вт, 1.09.2020
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Яна Тоом

За день состояние Илона Маска увеличилось на 11 миллиардов долларов

Илон Маск.

ФОТО: STEVE NESIUS / REUTERS

За один день состояние Илона Маска увеличилось со 104 до 115 миллиардов долларов, пишет Ixbt.

Новый день, и новое ралли на рынке акций США. В понедельник акции Tesla подорожали на 12,5% до нового рекордного уровня $498,32 (на момент закрытия торгов). Это привело к росту капитализации Tesla до 464,339 миллиардов. В итоге компания заняла седьмое место в рейтинге самых дорогих компаний США, обойдя Visa с ее 411,765 миллиарда долларов США.

Одновременно выросло состояние Илона Маска. За день его состояние увеличилось на 11,7 миллиарда долларов, и если на конец прошлой недели Маск занимал четвертое место в рейтинге богатейших людей в мире, то теперь вошел в топ-3.

За день состояние Илона Маска увеличилось на 11 миллиардов долларов, а Tesla теперь стоит дороже Visa
 

Позади остался Марк Цукерберг со своими 111 миллиардами, а впереди Билл Гейтс с состоянием 125 миллиардов. Что ж, еще один день аналогичного роста акций Tesla, и Маск станет богаче Гейтса. Но до Джеффа Безоса, главы Amazon, Маск дорастет не скоро. К слову, за понедельник Безос тоже стал богаче – но "всего лишь" на 2,68 миллиарда. 

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