В Хааберсти новый учебный год отметят веселым представлением

В субботу, 5 сентября в 11.00 в амфитеатре на берегу пруда Вяйке-Ыйсмяэ пройдет детский утренник «Играем в цирк!». На праздник по случаю начала учебного года ждут всех желающих, как больших, как и маленьких. Мероприятие бесплатное.
По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги первый и последний в этом сезоне утренник для детей посвящен началу учебного года. «Праздник по случаю наступления нового учебного года порадует всех ребят поможет зарядиться позитивной энергией и даст вдохновение на весь учебный год», - сказал старейшина.
«В амфитеатре для всех пройдет захватывающее цирковое представление, выступят жонглеры, фокусники, собаки покажут трюки и будет много другого интересно», - продолжил старейшина и пригласил всех желающих в выходные в амфитеатр. Праздник пройдёт в любую погоду.
Мероприятие организует управа Хааберсти.