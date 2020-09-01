В Хааберсти новый учебный год отметят веселым представлением

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги первый и последний в этом сезоне утренник для детей посвящен началу учебного года. «Праздник по случаю наступления нового учебного года порадует всех ребят поможет зарядиться позитивной энергией и даст вдохновение на весь учебный год», - сказал старейшина.