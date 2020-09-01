Картина дня: начало учебного года, Ратас в больнице и новые вспышки коронавируса

Премьер-министр Юри Ратас попал в больницу, он прооперирован

Премьер-министр Юри Ратас находится на лечении в Северо-Эстонской региональной больнице после сделанной вчера операции. Читать далее...

От редакции 〉 К борьбе за знания будьте готовы!

В этом учебном году 1 сентября станет особенным: и не только потому, что День знаний всегда особенный, но еще и по той простой причине, что именно сейчас знаний о том, каким может сложиться этот год, меньше, чем бывает обычно. Читать далее...

Коронавирус диагностирован у 20 жителей Эстонии

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 2235 тестов на COVID-19, вызванных вирусом SARS-CoV-2, 20 проб дали положительный результат. Читать далее...

Кризисная комиссия просит следить за здоровьем пассажиров одного из автобусов Lux Express

Сегодня на Сааремаа добавилось два положительных теста на коронавирус. По данным Департамента здоровья, цепочка заражений началась с близкого контакта с человеком, проживающим за пределами Сааремаа. Носитель вируса приехал на Сааремаа 27 августа на автобусе Lux Express, вышедшем из Таллинна в 11:45. Читать далее...

Теперь вы можете узнать больше о себе и о других: новые возможности регистра народонаселения

В конце августа электронный регистр народонаселения стал оказывать несколько новых услуг. Тем самым завершился первый этап развития портала rahvastikuregister.ee. Читать далее...

Цены резко упали: из Таллинна дешевле улететь в Лондон, чем доехать на поезде до Тарту

К сентябрю авиакомпания Ryanair запустила кампанию, в рамках которой билеты в один конец из Таллинна в крупные европейские города можно купить по очень низким ценам. Читать далее...

Посольство РФ в Вашингтоне назвало провокационными и опасными учения ВС США в Эстонии

Посольство России в Вашингтоне назвало учения ВС США в Эстонии в непосредственной близости от российских границ провокационными и опасными. Читать далее...

Видео 〉 Странный маневр водителя чуть не закончился для велосипедиста серьезными травмами

В Facebook-сообществе EZ-дуны нередко публикуются записи с видеорегистраторов, после просмотра которых многие могут серьезно задуматься о том, что безопаснее всего просто оставаться дома и никуда не выходить. Читать далее...

Nordica должна компенсировать бывшим работникам Estonian Air полтора миллиона евро

Харьюский уездный суд постановил, что Nordic Aviation Group и OÜ Transpordi Varahaldus как правопреемники Estonian Air, обанкротившейся пять лет назад, должны солидарно выплатить бывшим сотрудникам переставшей существовать компании полтора миллиона евро в виде недополученной заработной платы и возмещения по сокращению. Читать далее...

Страны Балтии договорились прекратить покупку электроэнергии в Белоруссии после запуска БелАЭС

Министерства, отвечающие за энергетику стран Балтии, достигли согласия о прекращении покупки электроэнергии в Белоруссии после запуска Белорусской АЭС, сообщило во вторник Министерство экономики Эстонии. Читать далее...

Бородич и Попов призвали носить маску в общественном транспорте

Председатель правления Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) Денис Бородич призывает всех пассажиров общественного транспорта к разумному поведению по отношению к своему здоровью и здоровью окружающих в начавшемся осеннем сезоне, чтобы обеспечить безопасность городского транспорта как для себя, так и для других пассажиров. Читать далее...

Майлис Репс: давайте вместе порадуемся тому, что учебный год начинается почти как обычно

В честь начала нового учебного года министр образования и науки Майлис Репс обратилась к учащимся и пожелала, чтобы каждая школа Эстонии была для учеников местом, где поддержат, где есть друзья, и где можно чувствовать себя как дома. Читать далее...

Вспышка коронавируса среди таллиннских футболистов: спортсмены нарушили требования карантина