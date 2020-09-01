Бородич и Попов призвали носить маску в общественном транспорте

В сентябре снова активизируется городское дорожное движение, а также вырастет спрос на общественный транспорт. В ситуации, когда распространение вирусных заболеваний, в том числе вируса SARS-COV2, по-прежнему актуально, поставщику услуг общественного транспорта и всем пассажирам следует прилагать совместные усилия, чтобы поездки были максимально безопасными. Обработка рук до и после дезинфицирующим средством, а также ношение маски для лица, безусловно, снижает риски заражения и обеспечивает чувство защищенности для других пассажиров.
Председатель правления Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) Денис Бородич призывает всех пассажиров общественного транспорта к разумному поведению по отношению к своему здоровью и здоровью окружающих в начавшемся осеннем сезоне, чтобы обеспечить безопасность городского транспорта как для себя, так и для других пассажиров.
«TLT обеспечивает регулярную уборку и дезинфекцию контактных поверхностей всех столичных общественных транспортных средств, но поскольку сентябрь приведет к увеличению числа пассажиров общественного транспорта, необходимо, чтобы все пассажиры считались друг с другом и помогали снизить возможный риск заражения», – отметил Бородич.
Он подчеркнул, что весной и летом Tallinna Linnatranspordi AS тестировало разные чистящие средства и методы уборки, чтобы быть готовым к осеннему сезону, когда, как правило, увеличивается общее распространение вирусных заболеваний.
«Во всех общественных транспортных средствах уборка проводится несколько раз в день. А также мы дезинфицируем контактные поверхности. Кроме того, мы тестируем в столичных общественных транспортных средствах очистную технологию, основанную на нанотехнологии и других технологиях, чтобы обеспечить чистоту контактных поверхностей на более долгий срок», – подтвердил Бородич.
Заведующий центром скорой помощи Северо-Эстонской региональной больницы Аркадий Попов пояснил, что, согласно всем прогнозам, в ближайшее время коронавирус в Эстонии никуда не пропадет, а жизнь при этом продолжается – люди должны научиться жить с вирусом так, чтобы риск заражения был минимальным.
«Поставщики услуги общественного транспорта делают все от них зависящее, чтобы обеспечить безопасную услугу для пассажиров, но многое зависит именно от самих пассажиров. Если у человека или его близкого появились симптомы вирусного заболевания, следует остаться дома, избегая пользования общественным транспортом и посещения общественных мест», – подчеркнул Попов.
Здоровым людям Попов рекомендовал по возможности держать дистанцию по отношению к другим пассажирам, а также обрабатывать руки дезинфицирующим средством до и после поездки на общественном транспорте.
«Ношение на лице защитной маски в общественном транспорте определенно снижает риски заражения. Поэтому зная, что в течение дня предстоит поездка на автобусе, троллейбусе, трамвае или поезде, не забудьте взять с собой маску для лица. С её помощью вы защитите себя и обеспечите чувство защищённости для других пассажиров», – подчеркнул Аркадий Попов.
Председатель правления TLT отметил, что даже если транспортное средство чистое, вирусы распространяются от человека к человеку, а это значит, что во время вирусного периода разумно носить на лице одноразовую или многоразовую маску. «Маска для лица в общественном помещении, в том числе в общественном транспортном средстве в час пик, станет вскоре новой нормой, которая поможет защитить себя и других пассажиров», – сказал Бородич.