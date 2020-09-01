Бородич и Попов призвали носить маску в общественном транспорте

Председатель правления Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) Денис Бородич призывает всех пассажиров общественного транспорта к разумному поведению по отношению к своему здоровью и здоровью окружающих в начавшемся осеннем сезоне, чтобы обеспечить безопасность городского транспорта как для себя, так и для других пассажиров.

«TLT обеспечивает регулярную уборку и дезинфекцию контактных поверхностей всех столичных общественных транспортных средств, но поскольку сентябрь приведет к увеличению числа пассажиров общественного транспорта, необходимо, чтобы все пассажиры считались друг с другом и помогали снизить возможный риск заражения», – отметил Бородич.

Он подчеркнул, что весной и летом Tallinna Linnatranspordi AS тестировало разные чистящие средства и методы уборки, чтобы быть готовым к осеннему сезону, когда, как правило, увеличивается общее распространение вирусных заболеваний.

«Во всех общественных транспортных средствах уборка проводится несколько раз в день. А также мы дезинфицируем контактные поверхности. Кроме того, мы тестируем в столичных общественных транспортных средствах очистную технологию, основанную на нанотехнологии и других технологиях, чтобы обеспечить чистоту контактных поверхностей на более долгий срок», – подтвердил Бородич.

Заведующий центром скорой помощи Северо-Эстонской региональной больницы Аркадий Попов пояснил, что, согласно всем прогнозам, в ближайшее время коронавирус в Эстонии никуда не пропадет, а жизнь при этом продолжается – люди должны научиться жить с вирусом так, чтобы риск заражения был минимальным.

«Поставщики услуги общественного транспорта делают все от них зависящее, чтобы обеспечить безопасную услугу для пассажиров, но многое зависит именно от самих пассажиров. Если у человека или его близкого появились симптомы вирусного заболевания, следует остаться дома, избегая пользования общественным транспортом и посещения общественных мест», – подчеркнул Попов.

Здоровым людям Попов рекомендовал по возможности держать дистанцию по отношению к другим пассажирам, а также обрабатывать руки дезинфицирующим средством до и после поездки на общественном транспорте.

«Ношение на лице защитной маски в общественном транспорте определенно снижает риски заражения. Поэтому зная, что в течение дня предстоит поездка на автобусе, троллейбусе, трамвае или поезде, не забудьте взять с собой маску для лица. С её помощью вы защитите себя и обеспечите чувство защищённости для других пассажиров», – подчеркнул Аркадий Попов.