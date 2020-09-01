Пт, 4.09.2020
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Андрей Канте

В Кадриорге завтра откроется читательский павильон

Книги. Иллюстративное фото.

ФОТО: Shutterstock

В субботу, 5 сентября, в рамках фестиваля «Литературная улица» в Кадриорге будет открыт читательский павильон на углу улиц Койдула и Фельманни.

«Эту идею удалось претворить в жизнь благодаря сотрудничеству с Таллиннским литературным центром и жителями Кадриорга. Фестиваль «Литературная улица» имеет большое значение для местного сообщества и широкой общественности, но он проходит всего раз в году. Поэтому мы хотели сделать в Кадриорге что-то постоянное для всех любителей литературы – и так появилась идея создать читательский уголок», - сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус. 

Улица Койдула тесно связана с литературой – в одной части улицы располагается музей Таммсааре, в другой - музей Вильде. В центре улицы находится многоквартирный дом, в котором жил целый ряд известных писателей и в котором сейчас открыт музей Мати Унта.

Идея создать на углу улиц Койдула и Фельманни читательский павильон появилась в результате сотрудничества районной управы, Таллиннского литературного центра и Общества Кадриорга. Проект читательского уголка подготовил архитектор Яан Тийдеманн.

«Ведущая к павильону дорожка тоже имеет свою историю. Для ее создания мы использовали рождественскую ель с Ратушной площади. Таким образом мы выполнили пожелание человека, который посадил ель и попросил, чтобы после того, как она будет убрана с Ратушной площади из нее сделали бы что-то полезное и постоянное. Теперь из нее сделана дорожка, которая ведет к книгам», - отметила Ану Аус. 

В павильоне также будет установлена информационная табличка, которая расскажет о литературной улице и одноименном фестивале. 

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