Вт, 1.09.2020
Ситуация, когда мы работали дистанционно, сделала из совершенно обычных детей детей с особыми образовательными потребностями. Андрей Канте
Андрей Канте

Врачи: в Эстонии коронавирус стал проблемой молодежи

Проба на коронавирус. Иллюстративное фото.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

По словам заведующего центром скорой помощи Северо-Эстонской региональной больницы Аркадия Попова, с весны вирус мог немного мутировать, но слабее он не стал, передает rus.err.ee.

"Сейчас больше заражаются молодые люди, которые лучше справляются с вирусной инфекцией, чем люди старшего возраста, - сказал Попов. - Например, в Испании заметна та же тенденция: заражаются более молодые люди, которые игнорируют профилактические меры и больше общаются".

Семейный врач Ле Валликиви подтвердила, что если весной вирус распространялся в основном в домах попечения и больницах, то теперь среди молодых. В случае подозрений тестируют всех людей с симптомами респираторных вирусных заболеваний, несмотря на их возраст и сопутствующие заболевания.

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