Врачи: в Эстонии коронавирус стал проблемой молодежи

"Сейчас больше заражаются молодые люди, которые лучше справляются с вирусной инфекцией, чем люди старшего возраста, - сказал Попов. - Например, в Испании заметна та же тенденция: заражаются более молодые люди, которые игнорируют профилактические меры и больше общаются".