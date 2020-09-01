Врачи: в Эстонии коронавирус стал проблемой молодежи

По словам заведующего центром скорой помощи Северо-Эстонской региональной больницы Аркадия Попова, с весны вирус мог немного мутировать, но слабее он не стал, передает rus.err.ee.
"Сейчас больше заражаются молодые люди, которые лучше справляются с вирусной инфекцией, чем люди старшего возраста, - сказал Попов. - Например, в Испании заметна та же тенденция: заражаются более молодые люди, которые игнорируют профилактические меры и больше общаются".
Семейный врач Ле Валликиви подтвердила, что если весной вирус распространялся в основном в домах попечения и больницах, то теперь среди молодых. В случае подозрений тестируют всех людей с симптомами респираторных вирусных заболеваний, несмотря на их возраст и сопутствующие заболевания.