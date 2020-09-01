В Пярну на строительной площадке обнаружили человеческие кости XVII-XVIII века

Кости стали сюрпризом для занимающейся надзором за строительством археолога Гурли Ведру, поскольку ни на одной исторической карте не указано, чтобы в этом районе было кладбище или иное место захоронения. По словам владельца участка по адресу Лай, 15, бизнесмена Валло Палма, первые кости на участке обнаружили еще в начале года, когда копали котлован под фундамент. Тогда было решено, что если работы продолжат на соседнем участке, Лай, 15а, земляные работы пройдут под надзором археологов.

По оценке Ведру, большая часть костей принадлежала взрослым или молодым людям, костей маленьких детей среди них нет. «Здесь предположительно кости примерно десяти человек, но все они фрагментированные. Кости перемешаны, мы не нашли цельного скелета, - пояснила Ведру. - Скорее всего, здесь когда-то проводили земляные работы и тем самым повредили место захоронения. Но это догадки».

Поскольку вместе с костями найден гвоздь от гроба, археолог предположила, что кости относятся к тому же периоду, XVII-XVIII веку. По словам Ведру, кости отвезут в Таллинн и передадут антропологу, который исследует их происхождение, возраст, пол, заболевания и тому подобные. «После того, как будут сделаны все анализы, мы, возможно, сможем сказать о них что-то определенное».

Кроме человеческих костей и гвоздя археолог также обнаружила в земле иглу многовековой давности.