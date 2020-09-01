Москва и Минск обсуждают рефинансирование долга Белоруссии

Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 августа заявил, что премьер-министры двух стран проведут переговоры о рефинансировании белорусского госдолга на основании его договоренностей с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом Лукашенко уточнил, что "речь идет о рефинансировании в текущем году одного млрд долларов из долга перед Российской Федерацией". "То есть мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты", - пояснил тогда белорусский президент.

Между тем информированный источник "Интерфакса" 1 сентября сообщил, что Минск направил в правительство России официальную заявку на рефинансирование госдолга перед РФ в 2021 году, и сумма обязательств Минска перед РФ в следующем году составляет 600 млн долларов. По словам источника, Белоруссия просит выделить средства для рефинансирования сроком на 15 лет. Собеседник "Интерфакса" также сказал, что "на этой неделе вопрос рефинансирования будет обсуждаться на уровне руководителей правительств двух стран".

Платежи по внешнему госдолгу Белоруссии в 2020 году составляют около 3,6 млрд долларов, из них 2 млрд уже выплачены.